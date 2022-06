Komt er oorlog tussen Lewis Hamilton en George Russell?

Nico Rosberg vreest het ergste. Die denkt dat het niet lang goed zal gaan tussen Hamilton en Russell… En hij kan het weten.

Het Formule 1-seizoen van 2022 is een interessante. Eindelijk is Mercedes niet meer zo dominant en mogen andere teams de dienst uitmaken. Red Bull doet het tot nu het best, al is de Ferrari akelig snel. Als ie niet ploft tenminste. Ook in het midden- en achterveld valt er genoeg te beleven.

Maar het interessantste is eigenlijk de struggle die Mercedes heeft met de auto. Na 8 jaar totale dominantie is de magie nu over. Althans, vooralsnog, want je moet Duitsers nooit uitvlakken. Die kunnen in de laatste race ineens nog 300 punten scoren en zo alsnog kampioen worden. Echt waar hoor.

Maar wat óók interessant is, is het feit dat Lewis Hamilton eens niet overduidelijk de bovenliggende coureur is. Sterker, George Russell heeft meer punten behaald dan de bijna-8-voudig wereldkampioen en staat derhalve hoger in het klassement. Een recept voor oorlog, denkt een oud-teamgenoot van Hamilton, Nico Rosberg.

Hamilton is een erg slechte verliezer

Volgens corona-wappie Rosberg is Hamilton namelijk een enorm slechte verliezer. Hij haat het met passie als hij tweede -of lager- eindigt. En al helemáál als het een teamgenoot is die hem van de eerste plaats berooft. Zoals dat nu het geval is met Russell.

Als Hamilton verliest, wordt het een keiharde vent, die er alles aan zal doen om alsnog te winnen. Zoals iedere echte sportman dus. Hij laat geen mogelijkheid onbenut om dat doel te bereiken, aldus Rosberg. En die kan het weten, want hij was degene die Hamilton in 2016 van de wereldtitel afhield, met een oorlog tussen die twee tot gevolg.

Hamilton en Russell zijn beide grootse coureurs

Het kan volgens hem dus weleens heel interessant zijn om te gaan zien wat er binnen het team gaat gebeuren als het zo blijft. Of er een oorlog ontstond zoals die ook woekerde tussen Hamilton en hij is allerminst zeker, maar het zou Rosberg niets verbazen.

Overigens is Rosberg hier niet met azijn aan het spugen. Hij heeft namelijk extreem veel respect voor beide coureurs. Als de auto weer beter is, kan het volgens hem niet anders dan dat zij de rest van het veld vermorzelen.

Alleen of dat dan in volledige harmonie tussen Hamilton en Russell gaat? Dát durft hij niet te beloven.

Dat gaat nog wat worden daar. Bring it on!!