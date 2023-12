George Russell niet gefrustreerd door matige Mercedes

George Russell is niet gefrustreerd en wacht bij Mercedes langzaam zijn kans af tot hij de titel kan winnen. Hij neemt een voorbeeld aan Max Verstappen.

George Russell is het type dat praat over het missen van de titel nadat hij afgedroogd is door teammaat Lewis Hamilton. Dat was het eerste dat bij ons opkwam na het lezen van de laatste uitlatingen van George. Voordat je praat over frustratie dat je niet kan strijden om de titel kan je immers beter zorgen dat je je eigen teammaat verslaat. Anders wordt het toch een beetje David Coulthard of Rubens Barrichello.

Enfin, hoewel George zijn meerdere moest erkennen in Lewis afgelopen seizoen, geldt hij natuurlijk wel als een van de grote talenten van de grid. George vormt samen met Lando Norris en Britse Thai Alexander Albon het nieuwe Britse contingent F1 coureurs. Geinig genoeg werden de drie in hetzelfde jaar eerste, tweede en derde in de Formule 2. In het jaar dat Nyck de Vries vierde werd in de eindstand. George was toen de winnaar en ging kortstondig aan de haal met Seychelle de Vries.

De overstap naar de Formule 1 met Williams was lastig in de zin dat het team uit Grove de slechtste auto van de grid maakte in die periode. Maar George kon in de luwte wat ervaring opdoen en zijn reputatie nog eens opvijzelen. Hij had geen kind aan teammaten Kubica en Latifi. Een eenmalig optreden in Sakhir in 2020 was de echte lakmoesproef. En die volbracht RUS met verve. Direct praktisch net zo snel als Bottas in de kwalificatie en sneller in de race. Sterker nog, die race had George gewoon gewonnen als hij geen technische problemen was tegengekomen.

Toch duurde het nog een jaar voordat de inmiddels 25-jarige Brit zich bij het team mocht voegen waar hij al die tijd voor klaargestoomd werd. En die overgang ging gepaard met een enorme vormdip van het kampioensteam. Feitelijk had George geluk dat Hamilton zijn teammaat was. Als dat niet zo was geweest, waren de matige prestaties van het team ongetwijfeld deels aan hem toegeschreven. In plaats daarvan kon hij met de lastige Merc Lewis goed het hoofd bieden. En zijn eerste race winnen. Het tweede was dus duidelijk lastiger. Maar vooruit, George mag natuurlijk groot dromen. Het frustreert hem naar eigen zeggen in ieder geval niet dat het nog niet van een titelstrijd is gekomen:

This is the sad reality of Formula 1 – only one team can get it right. And, often, when you do get it right, you get it very right and it’s very difficult to turn the tide and chase back up. So, of course I wanted to achieve a lot more this season. It’s been… regardless of the being victory-less, there’s probably been seven or eight podiums I could’ve had this year… and I’m disappointed with myself in that there’s been a few on my shoulders.

But I think when you’re on the back foot, everything often goes against you. But when the car is flying, everything goes for you. So, clearly we need to work on one thing. I look at the positives. I’m 25 years old, I feel like I’ve got a good at least 15 years left in me – when I look at Fernando [Alonso]. And when I look at Max [Verstappen], I think he was in his seventh year before he fought for a title. George Russell, ziet Alonso en Verstappen als inspiratie

Tevens ziet Russell in dat er nog andere coureurs zijn in hetzelfde schuitje:

So, we need to bide our time, as frustrating as it is. But you’ve got great drivers like Charles in the exact same position, Lando in the exact same position. And this was Max four or five years ago in 2020 and prior. So, I’m not too bitter about it. George Russell, is niet bitter maar tikt ongetwijfeld af en toe Bitter Lemon weg

Waarvan akte.