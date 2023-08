Hamilton geeft toe: stress van Russell

Lewis Hamilton geeft toe dat hij in het eerste jaar van George Russell bij Mercedes veel stress kreeg van zijn jongere teamgenoot.

Lewis Hamilton startte vorig jaar niet helemaal limoentjesfris aan het Formule 1 seizoen. Na de deceptie in Abu Dhabi in de laatste race van het seizoen van 2021 waar hij de titel in de laatste ronde aan Max Verstappen verloor, liep hij in eerste instantie met de ziel onder zijn arm door de pits.

George Russell daarentegen begon met frisse moed aan zijn klus bij Mercedes. Valtterri Bottas out, Russell in. Na drie succesvolle jaren bij Williams mocht hij een trede hoger bij Mercedes aan de slag.

Stress voor Hamilton

Kampioen Lewis geeft nu in een interview met M4 Sport toe dat hij niet lekker in zijn vel zat begin vorig seizoen. Daarnaast kreeg hij stress van zijn nieuwe teamgenoot. George had niets te verliezen en alles te winnen.

Als hij achter mij eindigde, zeiden ze ‘nou, je eindigde achter een zevenvoudig wereldkampioen’ en als hij voorop eindigde, dan ‘je bent een legende’. Lewis kijkt in alle bescheidenheid terug naar vorig seizoen

Hamilton kan zich prima verplaatsen in de gevoelens van Russell. Het is namelijk precies hoe hij zich voelde toen hij in 2007 in het team bij Fernando Alonso kwam.

Indrukwekkend eerste seizoen

Kennelijk is dat toch een beetje in zijn koppie gaan zitten, want de 25-jarige George Russell draaide een indrukwekkend eerste seizoen bij Mercedes. Won zijn eerste Grand Prix in Brazilië én eindigde voor Hamilton in het kampioenschap.

Gelukkig heeft Lewis nu weer alles op de rit. De wereldkampioen presteert stukken beter dan zijn teamgenoot en heeft op dit moment 49 punten voorsprong.