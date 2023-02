Mercedes-AMG Petronas F1 W14: de auto die de titel moet winnen

En ook Mercedes heeft hun F1 auto gepresenteerd die om de titel moet gaat strijden.

Zojuist is de Mercedes-AMG Petronas F1 W14 gepresenteerd. Dit hebben de Duitsers gedaan in een studio waar Toto Wolff aanwezig was, maar ook Sir Lewis Hamilton, George Russell en reserverijder Mick Schumacher. De sfeer in de studio is goed, maar wel donker zoals we gewend zijn bij het Formule 1 team van Mercedes.

“We are all here to win” zegt George direct als hij aan het woord komt. Mercedes heeft volgens Toto geleerd van het afgelopen moeizame seizoen en is er nu klaar voor.

Mercedes-AMG Petronas F1 W14

Lewis zit er verbazingwekkend vrolijk bij en benadrukt dat er steeds meer slimmigheden in de auto komen. Nu ook weer, en hij heeft er alle vertrouwen in dat Mercedes kan strijden om de titel. Lewis zegt dat alles nu samenkomt in de auto na al het harde werk van afgelopen tijd.

Het is een belangrijk moment: dé onthulling van de nieuwe Formule 1– auto. Toch is het een beetje saai. Totdat de auto dan echt wordt onthuld. Lekkere muziek en de auto staat in een studio omgeven door allerlei onderdelen.

De auto is zwart met groen. Back to black, zoals ene Amy Winehouse ooit zong. De achtervleugel is uitgevoerd met rode accenten, wat een beetje contrast brengt in het geheel. Toto is enthousiast over de auto. Dat is maar goed ook, want wij verwachten een wervelend seizoen.