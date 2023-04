‘Verstappen doet anders tegen Hamilton, dan tegen Russell’

Alleen tegen Hamilton racet Verstappen anders. In Baku ging het tussen Russell en Verstappen, dat is dan anders.

Gisteren was er niet echt sprake van een epische clash tussen George Russell en Max Verstappen bij de sprintrace in Baku. Verstappen had een redelijke start en Russell een goede. Daarbij zat George drie bochten aan de goede kant om een inhaalpoging te wagen.

Iets dat met duwen en trekken eindelijk lukte. Verstappen hield er wel een gehavende auto aan over. Uiteindelijk kon hij Russell weer inhalen, maar Leclerc en Pérez waren net iets te snel met hun onbeschadigde auto’s.

Verstappen doet anders tegen Hamilton

Ondanks dat het een felle strijd was tussen Russell en Verstappen, was er onderling nog wel iets van respect op de baan (niet erna). Volgens Toto Wolff komt dat ook een beetje omdat Verstappen heel anders tegen Lewis Hamilton racet dan de rest. Dat laat hij optekenen aan Autosport:

Ik denk dat Max heel anders tegen Lewis racet. Hier gaat het om dezelfde generatie coureurs, ze zijn allemaal fel, maar ze kennen elkaar heel erg goed. Ze hebben deze situatie voor het eerst meegemaakt toen ze 10 jaar oud waren. Dus, het is racen. Ik weet niet of het 70/30, 60/40 of 50/50 is (qua schuldige, red.).



Vriendelijke woordenwisselingen zijn goed voor het entertainment, dus niet relevant! In de race situatie zie je dat Verstappen probeert via de buitenkant zijn positie te behouden. Dat is nooit makkelijk. Ze botsten, hij had een groot gat in zijn auto en dat is sub-optimaal voor de race. Het is logisch dat hij boos is. Toto Wolff, heeft een Verstappen dekbed thuis.

Race-incident

Nu moeten we er natuurlijk wel bij aantekenen dat het een Britse publicatie is. En niet alle Britse publicaties zijn even objectief. Ze zijn er wel degelijk hoor, Peter Windsor, Driver 61 en Jolyon Palmer zijn goede voorbeelden.

In dit geval wordt er in veel (Britse) media geschermd met het feit dat Verstappen via de buitenkant inhaalt (iets dat George Russell echt heel erg mooi verwoorde). Echter, daar was pas sprake van in bocht 3.

In de eerste twee zat hij er (nét) niet dicht genoeg bij en zat Russell er nog ietsje achter. En in de tweede bocht wordt de schade gereden. Nu is het en race-incident (de stewards deden er verder niets mee). Zeker omdat het de eerste ronde is (zwaardere auto’s, koude banden) zijn de stewards (terecht) ietsje milder). Het belooft in elk geval een leuke race te worden!

Wat denk jij? Rijdt Verstappen echt ‘anders’ tegen Hamilton dan alle anderen? Of ziet Toto spoken op het asfalt? Oh, en had Russell een penalty verdiend? Laat het weten, in de comments!