George Russell vindt Toto Wolff een geweldige vent

George Russell vindt zijn nieuwe baas Toto Wolff een geweldige vent.

Wij dachten al die tijd dat Valtteri Bottas de enige echte geweldige vent bij Mercedes was. Blijkt nou opeens dat al die tijd ook Toto Wolff gewoon een geweldige vent is! Dat is althans de mening van Mercedes’ kersverse nieuwe coureur George Russell. Dat deze jonge Brit staat voor zijn broodheer bleek al tijdens de laatste Grand Prix van afgelopen jaar in Abu Dhabi. Daarbij was hij op de socials heel vocaal over het schandalige lak aan respect voor de regels van de FIA, wat ergens wel terecht was, maar niet per se iets met Russell zelf te maken te had.

Ziekste burn

Een maandje later is Russell nog steeds bezig zich goed te acclimatiseren in zijn nieuwe team. Hij heeft zich namelijk vol lof uitgelaten over teambaas Toto Wolff. Momenteel herstelt de Oostenrijker nog steeds van de brandwonden die hij opliep door de ziekste burn van afgelopen jaar, dus zo’n opsteker kan die wel gebruiken. Russell zegt bij de Franse kwaliteitspublicatie Next-Gen auto (spreek uit nèksssgènn otooo):

Het sleutelfiguren die het verschil heeft gemaakt in mijn carrière is Toto. Hij is degene die het laatste woord heeft, hij geloofde in mij en hij had vertrouwen in mij. Zelfs toen ik elk weekend als laatste eindigde. George Russell, channelt zijn innerlijke Andre Hazes

Met het laatste zinnetje refereert Russell waarschijnlijk aan zijn periode bij Williams. In de opstapklasses eindigde de Brit namelijk meestal niet als laatste. Ook niet altijd als eerste overigens. In zijn eerste jaar in de F3 werd hij zesde in het kampioenschap achter Felix Rosenqvist, Antonio Giovinazzi, Jake Dennis, Charles Leclerc en Lance Vance Dance. Een jaar later werd hij in hetzelfde kampioenschap derde achter Lance Vance Dance en Maximilian Günther. De carrière van Russell kwam pas écht van de grond toen hij eerst de GP3 titel won in 2017 en een jaar later meteen ook de F2 titel voor topteam ART Grand Prix.

BMW deal

Wat veel menschen niet weten is dat Wolff niet alleen gelooft in Russell, maar Russell als jong broekie ook al geloofde in Wolff. Russell had namelijk al een keer contact gehad met Mercedes, waarbij het plan was dat hij in 2015 F3 ging doen voor het team van Mücke. Russell zag dat toen echter nog niet zitten en koos voor Carlin (dat met Volkwagenmotoren reed). Door zijn prestaties klopte BMW op de deur, dat hem een lucratief contract voorlegde om DTM te doen.

Menig 17-jarige had meteen ‘ja’ gezegd tegen die deal, maar Russell had het lijntje met Mercedes nog open gehouden. Het tekenen van de deal met BMW, zou die echter breken. Doch Mercedes kon of wilde Russell geen zekerheid bieden over wat ze voor hem konden doen, voor de uiterste datum verstreek om het BMW contract te tekenen. Desalniettemin gokte George erop dat Das Haus en Toto uiteindelijk over de brug zouden komen en zei hij BMW af.

Russell zegt hier nu op ‘ik had het een tweede keer misschien gedaan, maar bij BMW had ik geen kans om F1 te halen, bij Mercedes wel. Als 17-jarige vond ik dat ik die gok moest nemen’. Een ambitieus baasje dus die George en tot nu toe heeft dat goed uitgepakt. We zijn benieuwd hoe lang GR63 Toto een geweldige vent blijft geven, als de teamorders beginnen…