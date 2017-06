Gerucht: Red Bull krijgt nieuwe motor in…

We voeren de spanning op en houden tegelijk drie slagen om de arm.

Het is anno 2017 een fenomeen aan het worden: vage berichtgeving omtrent de upgrades aan zowel de Red Bull RB13 als de aandrijflijn van Renault. Over de auto zelf kunnen we kort zijn. Een topteam als Red Bull racing houdt zich natuurlijk continu bezig met het verbeteren van de auto, daar is het een topteam met een gigantisch budget voor.

De flink verbeterde motor + elektrospulletjes van Renault zou aanvankelijk worden meegenomen naar de GP van Canada. Dat bericht kon de prullenmand in en Renault gaf RB zelfs een veeg uit de pan. De berichtgeving omtrent motorenupdates vanuit de renstal zou nooit kloppen en eigenlijk wist niemand meer hoe het precies zat.

Gelukkig hebben we Auto Motor und Sport nog! De Duitsers hebben het wat de F1 betreft geregeld bij het rechte eind en inmiddels zou bekend zijn dat Renault de nieuwe versie van de aandrijflijn meeneemt naar het altijd bruisende Baku te Azerbeidzjan.

Geen verkeerd idee, want het ietwat saaie stratencircuit heeft een behoorlijk lang recht stuk waar pk’s meer dan welkom zijn. Aan de andere kant staat dit weekend de GP van Canada op het program en ook op die baan is voldoende power onontbeerlijk. Volgens Horner wordt het dan ook een lastige serie (Canada, Oostenrijk, Azerbeidzjan) voor het team.

Toch blonk de TAG Heuer-motor vorig jaar ook al niet uit als het om topsnelheid ging en hebben we Max vorig jaar in Montréal mooie dingen zien doen. Nico Rosberg had de schrik zelfs zo erg te pakken dat hij z’n overall aan de wilgen hing, terugkijken kan hier.