Lease maar: Audi Q5 of Volvo XC60

Veel populairder dan deze twee wordt het niet in het segment.

Misschien is dit wel het belangrijkste segment voor de Premium merken: de middenklasse crossover/SUV. Onlangs behandelden wij de Alfa Romeo Stelvio en Mercedes-Benz GLC. Maar qua verkopen zijn het niet de leiders in hun klasse. Dat zijn namelijk deze twee. Zowel de vorige Audi Q5 en Volvo XC60 waren absolute verkoopknallers. Niet alleen in het begin van de levenscyclus, maar ook in de nadagen bleken beide modellen werkelijk waar niet aan te slepen.

Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. Het is de combinatie van een stoer uiterlijk, praktisch gemak en voldoende premium-imago tegen een redelijk aanvaardbare prijs (alhoewel dat laatste heel relatief is). Als je wilde kon je een klein basisdieseltje bestellen voor om en nabij de 50 mille, maar sommige dikke uitvoeringen (van beide merken) wisten het dubbele aan te tikken. En dan te bedenken dat het de eerste generatie was voor beide. Dat ze er niet eerder op waren gekomen. Voor dit vergelijk bekijken we twee benzine-uitvoeringen met om en nabij de 250 pk. In onderstaand overzicht kun je zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Auto: Audi Q5 2.0 TFSI quattro S-Tronic Volvo XC60 T5 AWD Momentum Catalogusprijs: € 65.895 € 62.995 Fiscale prijs: € 64.570 € 61.915 Leasetarief: € 970 € 935 Vermogen: 252 pk bij 5.000 tpm 254 pk bij 5.500 tpm Koppel: 370 Nm bij 1.600 tpm 350 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 237 km/u 220 km/u 0-100 km/u: 6,3 sec. 6,8 sec. Verbruik: 6,8 l/100km 7,2 l/100km CO2 uitstoot: 154 gram/km 164 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

De Duitsers hebben hun huiswerk goed gedaan. De motor is sterker, de prestaties zijn beter en het verbruik is nederiger. Dat kan in de praktijk wat anders uitpakken, daar komen we straks nog op terug. Qua prijs zitten ze dicht bij elkaar, maar qua leaseprijs is de Volvo een stukje voordeliger. Niet veel, maar toch. Qua passieve veiligheid wijken de auto’s niet veel van elkaar, maar qua actieve veiligheid des te meer. Denk aan verkeersbordenherkenning, pre-crash systeem, vermoeidheidssensor en lane-assist die de Volvo wél aan boord heeft. De Audi heeft een streepje voor qua lampen: Xenon koplampen, lichtsensor en led-achterlichten krijg je op de Q5. Nu we het toch over uitrusting hebben, er is nog een belangrijk verschil. Dat zijn namelijk de prijzen van opties. Bij de Audi liggen de prijzen daarvan aanzienlijk hoger dan bij de Volvo.

Bij Audi is de enige benzineoptie deze configuratie. Bij Volvo kun je ook kiezen voor voorwielaandrijving. Dat scheelt in dit geval zo’n 50 euro per maand. Nu is vierwielaandrijving altijd prettig, maar als je enkel in Nederland op asfalt rijdt zul je het 9 van de 10 keer niet nodig hebben. Naar verwachting zal zowel Audi als Volvo uiteindelijk minder potente benzinemotoren gaan leveren. Wil je meer power, dan is er bij Volvo nog een T6 (306 pk) of een T8 (407 pk). Bij Audi moet je de upgrade naar een SQ5 (354 pk) maken.

Uiterlijk

We kunnen het wegwuiven, maar het exterieurdesign is een gigantisch belangrijk aspect van dit type auto. Met de eerste Q5 sloeg Audi een home-run. Niet zo grotesk als de Q7, maar nog altijd een stoere auto. De huidige Q5 heeft iets minder rondingen dan de vorige. Dat geeft de Q5 een aanmerkelijk gespierder voorkomen dan het uitgaande model. Vooral de neus heeft nu veel meer présence, alhoewel sommigen de grille iets te veel van het goede vinden.

Ook bij de Volvo is eenvoudig te zien dat de inspiratie is gehaald van zijn grote broer, in dit geval de XC90. Dat betekent de welbekende Thor-koplampen, de kloeke grill en de hoge achterlichten. De XC60 is iets minder stoer dan de XC90, maar heeft wat speelse elementen waardoor de auto iets jeugdiger oogt. Precies zoals de auto hoort te passen in het modellengamma.

Interieur

In het interieur zien we wederom veel overeenkomsten met de andere familieleden. De Q5 tapt uit een inmiddels bekend vaatje. Het interieur is uiterst clean, op het steriele af. Echt gezellig is het niet. Daar staat tegenover dat het materiaalgebruik en de afwerking op een bizar hoog niveau staan. Alles voelt duur, verzorgd en uitgewogen aan. Bij de Q5 is het mogelijk om een virtual cockpit te bestellen. Daarmee kun je diverse functies, waaronder navigatie, aflezen van het instrumentarium.

Bij de Volvo heb je een centraal scherm dat de aandacht opeist. Bijna alles bedien je via dit scherm. Het scherm is niet zo dominant als bij bijvoorbeeld een Tesla, maar werkt bijna net zo intuïtief. Ook in de Volvo is het design minimalistisch, maar Zweeds minimalistisch is nu eenmaal wat sfeervoller dan Duits minimalistisch. De stoelen verdienen een pluim. Wat overigens voor beide auto’s geldt: bijzonder ruim zijn ze niet. Voorin zit je in beide SUV’s als een vorst, maar achterin is het slechts “oké”. Dat is inherent aan deze klasse, overigens.

Rijden

Als je de Audi folder erbij pakt moet je welhaast denken dat dit de meest dynamische auto in zijn klasse is. Dat valt eigenlijk wel mee. Dat komt door een paar dingen. Allereerst is de layout verkeerd voor het betere stuurwerk. Ook de vage, wollige besturing helpt niet echt mee. Op papier zou je denken dat de Q5 met deze motor behoorlijk vlot is, maar dat klopt niet helemaal. De programmering van de S Tronic bak is dusdanig dat deze castrerend werkt. Ja, je zal de prestaties halen, maar nimmer heb je het gevoel dat de aandrijflijn je enthousiasmeert om dit te doen. De bevindingen van @Wouter kun je zien in onze rijtest.

De Volvo rijdt overigens niet geheel anders, maar er zijn degelijk wezenlijke verschillen. De 8-traps automaat van Aisin is prettiger dan de DSG uit de Audi: soepeler en hij houdt minder in. De prestaties staan op een iets lager peil, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Qua afstemming is de Volvo vooral heel erg braaf. Het is gewoon een rijdende Labrador Retriever. Heel vertrouwd en prettig in de omgang, maar spannend wordt het nooit. Precies wat het gros van de klanten wil. @CasperH vertelt je meer in deze rijtest.

Conclusie

Beide auto’s zijn enorm belangrijk voor Audi en Volvo. Niet alleen qua verkoopaantallen, maar ook de marge die een fabrikant kan pakken op een dergelijk dure auto, zeker als je de optielijsten erbij pakt. Omdat ze iedereen tevreden moeten stellen hebben de auto’s geen uitgesproken karakter (zoals de niet bijster succesvolle Mercedes GLK). Beide auto’s volgen een vertrouwd recept. In grote lijnen komen de auto’s overeen (daarom zijn het immers concurrenten), maar op details zijn er wel degelijk (behoorlijke) verschillen te bemerken. Dan is het woord nu aan jou: voor welke auto kies jij? En nog veel belangrijker: waarom?