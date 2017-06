Gerucht: Sainz volgt Alonso op bij McLaren

Een oude Spanjaard eruit, een jonge Spanjaard erin. Fair trade.

Volgens het Spaanse Sport.es heeft McLaren haar plan B al klaar voor als Plan A niet mocht lukken.

Plan A is om Alonso bij het team te houden, maar de geruchten zwellen steeds sterker aan dat dit niet gaat lukken. Fernando gaf rondom de Grand Prix van Canada aan dat hij bij McLaren zal blijven als het team races kan winnen in september. De kans daarop is echter nóg kleiner dan de kans dat de Jessias en Arrogander hun ego’s opzij zetten en we binnen afzienbare tijd een meerderheidskabinet hebben. De wenkbrauw zou al gesprekken gevoerd hebben met zijn oude werkgever Ferrari over een mogelijke terugkeer bij het team.

Mocht McLaren er inderdaad niet in slagen Alonso langer aan zich te verbinden, dan wordt volgens Sport.es Plan B in werking gesteld . Dat zou bestaan uit het losweken van Carlos Sainz bij Toro Rosso. De publicatie baseert zich hierbij op de Italiaanse journalist Roberto Cinquecento Chinchero, een man die naar verluidt goed ingevoerd is.

Sainz wordt door velen in de paddock beschouwd als een van de betere jonge coureurs op de grid. Dat heeft hij onder andere te danken aan zijn periode als teamgenoot van Max Verstappen. Max haalde weliswaar meer punten binnen voor STR, maar Sainz deed qua pure snelheid doorgaans niet onder voor onze landgenoot. Ook zijn nieuwe teamgenoot Daniil Kvyat heeft Carlos doorgaans in de tas.

Nadelen kleven er ook aan de jongere race-Sainz. Hij maakt nog steeds behoorlijk vaak brokken, zoals dit jaar nog in Bahrein en in Canada. Zoals elke coureur komt hij daarna doorgaans met slappe excuses om zich te ‘verantwoorden’, of legt hij de schuld bij anderen neer. Sowieso komt Carlos niet altijd even sympathiek over. Iets dat ook blijkt uit het feit dat zowel Max als Daniil niet lekker konden/kunnen opschieten met hun (voormalig) teamgenoot. Al zou het in theorie kunnen dat juist Max én Daniil de kwaaie pieren zijn.

Enfin, bij goede coureurs worden mogelijke karakterfoutjes niet zelden door de vingers gezien in de F1. Zodoende is Sainz al veelvuldig in verband gebracht met andere teams, onder andere met Ferrari en vooral ook met Renault. Red Bull hield hem echter vast aan zijn contract. Alleen als Sainz zich écht kan verbeteren, zou Red Bull bereid zijn de Spanjaard te laten gaan.

Dan wordt uiteraard de interessante vraag, geldt McLaren als een verbetering ten opzichte van Toro Rosso? Als we naar de resultaten van dit moment kiezen is daarop maar een antwoord mogelijk, namelijk ‘nee’. Aan de andere kant heeft McLaren nog steeds de allure van een voormalig topteam, dat geacht moet worden er ooit weer bovenop te komen. STR daarentegen zal altijd een B-team blijven van Red Bull. Daarbij kan Carlos bij de Britten ongetwijfeld flink wat meer verdienen dan bij Toro Rosso.

Maar goed, eerst maar eens defintief afwachten of Alonso de knop van de grote draaimolen aanzet…