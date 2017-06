“Hamilton is minder meedogenloos dan Senna”

Deze uitspraak is niet afkomstig van Sebastian Vettel.

Maar wel van Paddy Lowe, momenteel (wederom) werkzaam voor Williams. De afgelopen jaren werkte Paddy nauw samen met Hamilton bij het team van Mercedes. In de vroege jaren ’90 werkte de Brit eerst voor het team van Williams en daarna het team van McLaren. Als zodanig maakte hij Ayrton Senna zowel mee als de grote vijand en als bondgenoot. Kortom, de man heeft recht van spreken.

Naar aanleiding van het feit dat Lewis Hamilton in Canada de oude kwalificatie-koning Senna evenaarde door zijn 65ste pole te halen, werd Paddy door Autosport gevraagd naar de overeenkomsten en verschillen tussen de beide coureurs.

De vergelijking is een terugkomend thema in de carrière van Lewis, die vooral in het begin van zijn carrière de indruk maakte dat hij Senna niet alleen wil evenaren maar eigenlijk het liefst Senna zou zijn. Soms kwam dat enigszins potsierlijk over, maar dankzij zijn prestaties op de baan heeft LH44 inmiddels op de juiste manier zijn punt gemaakt. Paddy denkt in ieder geval dat Hamilton net zo snel is als Senna, die overigens 33 races minder nodig had om zijn 65 poles te scoren.

“Those great drivers are able to pull out an extraordinary lap and I think you saw that with Lewis [in Canada]. Probably on Mercedes’ estimations and simulations, that time wasn’t in the car. They didn’t have it on the charts.

They probably thought Ferrari had them after P3, and then you see Lewis will go out there and really dig deep.”

Meer uit de auto slepen dan de techneuten denken dat erin zit, het is het ultieme bewijs dat je met een topper te maken hebt. Het is ook de reden dat Senna door velen als de beste coureur ooit gezien wordt, want hij was in zijn carrière vaak sneller dan coureurs in betere auto’s. Daarbij hadden mindere goden die de pech hadden Senna’s teamgenoot te worden geen enkele kans tegen de Brazo. Het kostte Michael Andretti zijn F1-carrière, maar ook een man als tienvoudig GP-winnaar Berger had eigenlijk niks in de melk te brokkelen tegen Ayrton. Zeker niet als de drievoudig kampioen ‘een van die dagen’ had. Zoals Paddy zegt:

“These drivers cannot do it every Saturday but, every now and again, they go out there when something really extraordinary is required and produce a lap where you go, ‘where on earth did that come from?’. Lewis is certainly one to do that and Ayrton was certainly one to do that.”

Tot zover de overeenkomsten, maar Lowe ziet ook verschillen. Vooral qua persoonlijkheid verschillen Ayrton en Lewis flink van elkaar, aldus Lowe. Misschien zou je verwachten dat de man die vorig jaar wat akkefietjes had met Hamilton de Brit een knauw geeft. Twee keer zette HAM eind vorig jaar Lowe in zijn hemd. Eerst door eigenhandig het protest dat Mercedes (Lowe) aantekende tegen Max Verstappen in Japan van tafel te vegen en later door een teamorder te negeren in de afsluitende race in ABu Dhabi. Maar juist het tegenovergestelde is het geval:

“I think character-wise they were quite different. People criticise [Hamilton] for a number of things but actually he is within it all a real gentleman and a very fair racer. Hard but fair. With Ayrton, we have a tendency to get a bit rose-tinted.”

In vergelijking met LH44 was Ayrton volgens Lowe een meedogenloze figuur die zijn tegenstanders op en naast de baan intimideerde om zijn zin te krijgen. De Brit geeft wel toe dat het feit dat hij destijds lange tijd voor concurrent Williams werkte én het feit dat de cultuur in de F1 destijds anders was daar mogelijk een rol in speelt.

“Mostly I was playing against Ayrton, that is why I struggle a bit with perspective, but mostly I was at Williams in those days and Ayrton was the guy we were struggling to beat. We eventually did in 1992 but it seemed impossible in the years building up to it, and he was ruthless. He had various tactics to intimidate his opposition, but that was more the name of the game back then.”

Toentertijd kreeg je als coureur bijvoorbeeld nog geen straf voor het blokkeren van een andere rijder tijdens de kwalificatie. Om te zorgen dat je toch een goed rondje kreeg, moest je naast de baan dus het nodige ‘respect afdwingen’. Tegenwoordig kan je die zaken overlaten aan de stewards.

Onder de streep dus eigenlijk niets dan lof aan het adres van Hamilton van Paddy. Dan reist echter wel de vraag waarom de ietwat timide Brit weg is gegaan bij het team van Mercedes…