Krijgen we dit jaar een verrassende autoverkoop-koning?

Dat is in ieder geval wel de verwachting van een Braziliaanse CEO.

De titel ‘grootste autofabrikant ter wereld’ is een fenomeen dat tot de verbeelding spreekt. Nu Tesla zo af en toe meer waard is dan bedrijven als Ford en GM kan je overigens discussiëren over hoe je het begrip ‘grootste autofabrikant’ moet definiëren. Maar van oudsher wordt toch meestal gekeken naar de hoeveelheid waggies die een bedrijf af weet te zetten. Vroeger was die graadmeter immers nog enigszins gelieerd aan de waarde van een merk…

Enfin, de titel pakken betekent lang niet altijd dat je gebeiteld zit als autoproducent. In de nabije geschiedenis ging de eer bijvoorbeeld naar General Motors, Toyota en Volkswagen. Maar hoge bomen vangen veel wind. General Motors kwam financieel zwaar weer tegen. Toyota kreeg een megaboete in de Verenigde Staten voor automatisch accelererende auto’s en Volkswagen…Enfin je snapt het punt.

Volgens Renault-Nissan CEO Carlos Ghosn wordt Renault-Nissan dit jaar de grootste, dat laat hij optekenen bij Automotive News. Volgens cijfers van JATO Dynamics is dit jaar Volkswagen tot op heden de topverkoper met 3,32 miljoen verkopen. Toyota volgt met 3,06 miljoen verkopen en Renault-Nissan staat op 3,02 miljoen verkopen. Doch JATO en Ghosn verwachten dat de Frans-Japanse alliantie de andere twee nog dit jaar zal inhalen. Dat komt doordat het bedrijf (nog) harder zou groeien dan Toyota en Volkswagen.

Dat Renault-Nissan nu opeens meedoet voor de titel komt deels door de toevoeging van Mitsubishi aan het bedrijf. Maar ook de groeicijfers van de andere merken in het concern zijn puik. Nissan laat dit jaar tot op heden een groei zien van zeven procent, Renault tien procent, Dacia zeven procent en Mitsubishi vijf procent. Ook @dizono’s favoriete merk Lada plust acht procent dankzij een weer iets opkrabbelende Russische markt. Toyota daarentegen beleeft een groei van ‘slechts’ zes procent en VAG krimpt met één procent. Ook op het gebied van elektrische voertuigen staat Renault-Nissan er goed voor. Ze bieden onder andere al lange tijd de Nissan Leaf en Renault Zoe aan.

Het is voorlopig dus allemaal goed nieuws voor Carlos Ghosn. De Braziliaanse CEO maakte onlangs nog bekend dat het bedrijf plannen had om een bedrijfje in Nederland op te richten los van het moederschip, teneinde topmanagers extra dikke bonussen te geven die grootaandeelhouder Frankrijk liever zou tegenhouden. Het topmanagement zou daarmee een percentage krijgen van gerealiseerde synergieën binnen het concern. Het bedrijf geeft zelf aan dat het vergrote volume hier vrijwel automatisch toe leidt, daar ze bij toeleveranciers betere prijzen kunnen afdwingen voor grotere partijen.

Het enige waar Renault-Nissan op moet hopen is dat ‘de vloek van de grootste’ niet ook hen gaat treffen.