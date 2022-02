Sebastian Vettel gaat absoluut niet racen in Rusland dit jaar

Sebastian Vettel denkt dat we het met z’n allen niet kunnen maken om in Rusland te gaan racen, gezien de situatie daar.

Het zijn toch wel de dingen die ons vandaag bezig houden hier op Autoblog HQ, Formule 1 en de situatie in Oekraïne nu het leger van Rusland daar is binnengetrokken. Dus nu schrijven we een stukje over een combinatie van die twee onderwerpen, Formule 1 in Rusland.

Want dat is wel een dingetje voor sommige coureurs. Sebastian Vettel bijvoorbeeld heeft vandaag al laten weten dat hij op 25 september niet naar Rusland gaat om daar de GP van Sotsji te rijden.

Vrij vertaald zegt hij er het volgende over:

“De Formule 1 zou daar niet moeten rijden. We zien wel wat er gebeurt, maar ik heb in ieder geval al mijn beslissing genomen. Ik ga niet. Het zou verkeerd zijn om daar te racen.”

Volgens verschillende bronnen zou niemand minder dan onze eigen Max Verstappen het daarmee eens zijn. Al bestaat de kans ook gewoon dat hij het vervallen van de Grand Prix in Rusland gewoon ziet als een extra weekendje vrij. Hij vindt de kalender namelijk veel te vol, doch dit terzijde.

Niet racen in Rusland, maar wel in Qatar

Op zich is het natuurlijk hartstikke goed en nobel van mensen als Sebastian Vettel om een statement te maken, velen zijn het daarmee eens. Ik bedoel, toen Lewis al knielend opstond voor meer diversiteit en de bewustwording van de mate waarin zwarte levens ertoe doen, stond de hele deugende goegemeente te juichen en te oreren dat er eindelijk iets gedaan ging worden aan al het onrecht in de wereld. En dat mag.

Alleen is het vreemd dat er wel zo snel iets wordt geroepen over Rusland, maar dat het oorverdovend stil blijft als het gaat over het racen in landen als Saudi-Arabië of Qatar. Ook niet echt de gezelligste landen voor bepaalde bevolkingsgroepen.

Niet alleen door Sebastian Vettel wordt gezwegen, maar ook door de ‘moeder der moraalridders’ Lewis Hamilton. Wellicht spelen er wat persoonlijke belangen mee, krijgen ze meer sponsorgeld uit de zandbak dan uit de graanschuur?

Maar goed, dat is maar speculatie. Feit is dat Sebastian Vettel het weekend van 25 september lekker vrij heeft.

Zet het maar alvast in je agenda.