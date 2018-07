Gerucht: Vandoorne moet vóór Belgische GP opkrassen

Peace out.

Paniek bij onze zuiderburen. Zojuist berichtten we je dat Max met angst en beven moet toeleven naar de Belgische Grand Prix, maar het kan nog een tandje erger. Volgens de Belgische media verschijnt Max’ Benelux-broeder Stoffel Vandoorne namelijk mogelijk in het geheel niet aan de start op Spa-Francorchamps. Kwaliteitspublicatie HLN gooit dit schokkende nieuws vanochtend zomaar op het bord van nietsvermoedende Belgen.

Het is bekend dat het rommelt bij McLaren. Na drie horrorjaren die op het conto van Honda werden geschreven, moest het dit jaar gaan gebeuren in Woking. Met power van Renault zou het team opeens weer mee kunnen doen voor podia en misschien wel meer, zo was de gedachte. Het liep echter anders. Momenteel is McLaren hooguit het zesde beste team op de grid. Meer dan elke race strijden voor een paar puntjes zit er niet in voor Papaya Orange. Biscuits boulanger Boullier trok onlangs zijn conclusies en pakte zijn biezen, maar feitelijk was hij alleen verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken tijdens de races. Het grootste probleem van McLaren, namelijk het gebrek aan snelheid, was niet direct zijn verantwoordelijkheid.

Zoals dat wel vaker gaat in dit soort nijpende situaties wordt er zodoende de volgende zondebok gezocht. Het gerucht gaat dat de keus voor deze ondankbare rol gevallen is op Stoffel Vandoorne. De Belg kende een veelbelovende start van zijn carrière bij McLaren, maar beleeft tot op heden een matig seizoen. De laatste keer dat hij Alonso versloeg in de kwalificatie, overwoog Lyndon B. Johnson nog hoe hij het Tonkin-incident het beste kon aanvliegen. Dit jaar staat het 12-0 voor Alonso.

Afgelopen weekend kreeg Stoffel nog de beschikking over een nieuw/ander chassis om het tij te keren. In de verregende kwalificatie mocht dat niet baten, maar in de race zat hij Fernando op de hielen tot het moment dat hij uitviel met het volgende technische mankement. Potentieel was het zijn laatste kans. Zak Brown wil naar verluidt graag Lando Norris in de auto zetten. De McLaren-protegé staat momenteel tweede in de Formule 2 en wordt door velen beschouwd als een enorm talent.

Gek genoeg heeft HLN het er ook over dat Alonso graag zou zien dat Carlos Sainz in de andere McLaren terechtkomt. Zoals bekend heeft de Spaanse veteraan, ondanks dat hij aan het eind van het seizoen misschien wel afscheid neemt van de F1, behoorlijk veel in de melk te brokkelen bij McLaren. Midden in het seizoen even bepalen dat je een andere teamgenoot wil hebben zou echter wel een nieuw niveau van bizar zijn.

Teambaas Zak Brown kon de Belgische media niet helemaal geruststellen. Op de vraag of het voor het einde van het seizoen tot een rijderswissel komt, wilde Zak alleen zeggen dat dit ‘hoogst onwaarschijnlijk is’. Helemaal uitsluiten wilde hij het echter niet. De Belgen leggen dit duidelijk uit als een harde bevestiging dat Stoffel op de schopstoel zit. De vraag is volgens hen alleen of McLaren het ‘aandurft’ om Vandoorne uitgerekend voor zijn thuisrace al de laan uit te sturen. Er wordt al gerept over een potentieel tegenvallende kaartverkoop als dit gebeurt. Maar dat zal wel meevallen: ‘wij’ pikken die kaartjes ongetwijfeld wel op. Zelfs als Max als laatste moet starten.



