Au revoir! Teambaas McLaren dient ontslag in

Hon, hon, hon.

Zware tijden kunnen vrijwel alleen worden tegengegaan door ingrijpende veranderingen door te voeren. McLaren, dat zichzelf in enkele jaren tijd van overwinningen en podiums naar de achterhoede heeft weten te helpen, lijkt dit inmiddels te beseffen. De teambaas van de Britse equipe, Eric Boullier, diende gisteren zijn ontslag in bij CEO Zak Brown. Zojuist onthulde het Formule 1-team het nieuws.

Verschrikkelijk zuur, want naast het feit dat het Britse team het gehele jaar al zwakzinnig voor de dag komt, vertrekt de teambaas van McLaren óók nog eens net voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Boullier vertrekt per direct en lijkt niet terug te komen. Het is niet bekend waarheen de Fransman gaat.

McLaren doet gelijk de rest van haar managementstructuur op de schop. De Britten schrappen de titel Racing Director. Daarvoor in de plaats komen de titels Sporting Director en Performance Director. Laatstgenoemde positie zal worden bezet door Andrea Stella. Hij zal zich richten op de trackside operations, oftewel alles dat in en om het circuit gebeurt. Gil de Ferran gaat aan de slag als Sporting Director. Hij overziet het ‘racepakket’ van McLaren.

Het is natuurlijk lastig te zeggen of de staat van het zwaar ondermaats presterende McLaren volledig aan Eric Boullier is te wijten, maar als teambaas van het team heeft hij wel degelijk een grote rol gehad in het afzwakken- en zakken van McLaren. Boullier is immers sinds 2014 bij het team betrokken. Daarna ging het vrij snel mis. De auto van 2014 was weinig tot niets waard en het partnerschap met Honda dat een jaar later volgde verbeterde weinig. Hoewel gedacht werd dat dit vooral aan Honda lag, lijkt dit nu helemaal niet het geval te zijn. De auto van 2018, de MCL33 met Renault-motor, is regelmatig achterin het veld te vinden.

In de wereld van Formule 1 is niets zeker, zoveel weten we. Toch zegt een stemmetje in mijn achterhoofd dat het vertrek van Eric Boullier een eerste stap in de richting van een heldere toekomst is voor het team van McLaren.