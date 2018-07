Renault gooit koud water op Max-feestje in Spa

Max moet waarschijnlijk hopen dat de weergoden eind augustus wat koud water op Spa gooien.

Gisteren viel Max voor de tweede keer in drie races uit met mechanische pech. De Nederlander was daar niet bepaald over te spreken en maakte van zijn hart geen moordkuil ten overstaan van de (inter)nationale media. In het Duits viel het woord ‘Scheisse’ meerdere malen. Ook in het Nederlands had MV33 het over Schijtzooi. Een ding is duidelijk: Max had er even zijn buik van vol.

Normaal gesproken ebt een dergelijke teleurstelling naarmate de tijd verstrijkt weg, maar zoals de onvolprezen Jack Plooij gisteren al aanstipte, krijgt Max’ panne wellicht nog een zeer onwelkom staartje. Volgens teambaas Christian Horner werd de uitvalbeurt namelijk veroorzaakt door een defecte MGU-K unit. Vóór de Grand Prix van Hongarije bracht de FIA de meest recente lijst naar buiten met het aantal onderdelen dat alle coureurs tot op heden gebruikt hebben en daaruit blijkt dat Max al bezig was aan zijn derde MGU-K. Je mag er dit jaar slechts twee gebruiken, maar Red Bull Racing gebruikte Max’ faux pas in Monaco eerder dit seizoen al om een ‘gratis’ gridstraf te incasseren voor een derde unit.

Mocht Red Bull niet in staat zijn een van Max’ gebruikte MGU-K’s af te stoffen en te hergebruiken, wacht de Nederlander uitgerekend in Spa de volgende gridstraf van 10 plaatsen. Het team zal in dat geval er waarschijnlijk op aandringen meer onderdelen te wisselen (hoewel Renault dat bij Ricciardo in Duitsland deels weigerde te honoreren) en zodoende start VER dan zeer waarschijnlijk vanaf de achterkant van de grid.

Onlangs berichtten we al dat Max’ beste resultaat in België tot nu toe kwam in zijn eerste race op het circuit voor Toro Rosso. Verstappen werd toen achtste. Alsof de duvel ermee speelt, lijkt de kans dat Max in zijn vierde Belgische Grand Prix wel een resultaat haalt waar zijn tienduizenden fans naast de baan op hopen nu klein te zijn. Maar goed, laten we hopen dat Red Bull een truc uit de hoge hoed tovert. Of moeten we maar vast die regendans inzetten?