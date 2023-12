Gespot: 7 chique champagnekleurige auto’s

De jaarwisseling is aanstaande, dus dat betekent: champagne!

Deze avond zal de champagne weer rijkelijk bruisen, dus dat leek ons een mooi moment om de kleur champagne eens in het zonnetje te zetten. Dit is een lakkleur die exclusiviteit en klasse uitstraalt, zonder opzichtig te zijn. Of je kunt het een ouwelullenkleur noemen…

Hoe dan ook, we zijn weer in de Autoblog Spots-archieven gedoken en hebben we een lijstje samengesteld met fraaie champagnekleurige auto’s. Daar gaan we.

Spotter: @toyotafortuner

Een auto die bij uitstek goed tot zijn recht komt in een champagnekleurtje is de Bentley Continental. De bruine kap en het beige interieur maken ‘m af. De eigenaar heeft er wel €359.240 voor neer moeten tellen.

Spotter: @evdsupercars

Sommige Ferrari’s moet je vooral niet in Rossa Corsa bestellen en de 612 Scaglietti is er één van. Deze auto moet een stijlvolle kleur te hebben, dat is hoe het heurt. Grigio Ingrid bijvoorbeeld, een chique champagne-achtige kleur.

Spotter: @toyotafortuner

Nieuwe Porsches zie je bijna nooit meer in een champagnekleur, maar op oudere Porsches kom je deze kleur wel met enige regelmaat tegen, onder de noemer Platinum Metallic. Dat is de kleur die je op deze 928 ziet en ook op de 928 uit Risky Business.

Spotter: @kuifje

Champagne (onder wat voor naam dan ook) is een klassieke kleur, dus een oldtimer mag ook niet ontbreken in dit lijstje. Deze Nederlandse Jaguar E-Type is het toonbeeld van klasse in deze kleur.

Spotter: @thomcarspotter

De Audi R8 is een auto die je misschien niet in dit lijstje had verwacht, maar dat maakt ‘m juist leuk. Zo’n chique kleur staat de R8 verdraaid goed, zeker in combinatie met zilverkleurige velgen.

Champagne drinken achterin een champagnekleurige auto: dat kan in deze Mercedes-Maybach S 600 Pullman. Deze ultieme versie van de S-Klasse zie je nooit in Nederland, maar ASV had er eentje staan in een passende kleur.

Spotter: @freddythedegoe

Tot slot nog een zeer exclusieve champagnekleurige auto: de Aston Martin Lagonda Taraf. Van deze prachtige Britse topsedan zijn slechts 200 exemplaren gebouwd, die een miljoen per stuk kostten. Bij zo’n auto hoort natuurlijk een chique kleurtje.

Dit was onze selectie. Heb je zelf ook een mooie champagnekleurtige auto gespot (of iets anders)? We zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots, ook in 2024!