F1 fabrieksteam Alpine blijkt skeer te zijn

De consensus is dat bijna alle teams grote moeite hebben zich aan het budgetcap te houden in de F1. Maar Alpine blijkt skeer te zijn.

Alpine en voorheen Renault is binnen de F1 een enigma gekoppeld in een mysterie. Net als Honda, BMW en Toyota trok Renault zich formeel terug als fabrieksteam in de Formule 1 in het kader van de financiële crisas van 2008-09. Waarbij er in het geval van Renault ook meespeelde dat Crashgate (Piquet crashte op last van het team expres om Alonso de winst te bezorgen) een flinke deuk in het imago had opgeleverd.

In zekere zin ging Renault echter stiekem door via Genii Capital, het investeringsvehikel van Gerard Lopez. Dit werd in 2008 opgericht. En volgens velen nam Renault zelf een groot deel van de financiering van het team op zich. Aanvankelijk bleef men ook ‘gewoon’ Renault-motoren gebruiken. Hoewel dat uiteindelijk op last van niemand minder dan Pastor Maldonado kortstondig Mercedes-motoren werden.

Toen diezelfde Maldonado dankzij politieke beslommeringen in Venezuela zijn sponsorgeld verloor, kwam het team ernstig in de problemen. Zodanig dat het failliet op de loer lag. Renault greep in en nam het team weer terug in handen. Een plannetje werd opgesteld om de successen van 2005 en 2006 te herhalen. Maar, daar kwam het vervolgens allerminst van.

Het is een beetje onduidelijk wat Renault nu wil met het team. In het begin ging men in zee met betaalrijder Jolyon Palmer. Een aparte move voor een fabrieksteam. Hulkenberg, Ricciardo en Sainz waren betere opties. Maar ja als je echt wil winnen, trek je de portemonnee voor opper-talent. En waar dit alleen gaat over de coureurs, heb je het idee dat het door heel het team hetzelfde werkt.

Afgelopen jaar werd pijnlijk duidelijk dat het een bende was intern bij het team. Dat was eigenlijk al duidelijk, gezien de resultaten de afgelopen jaren. Onder andere teambaas Otmar Szafnauer, voorheen van Racing Point/Aston Martin, moest het veld ruimen. En hij heeft nu een opvallende uitspraak gedaan in gesprek met journalist Peter Windsor. Deze vroeg hem onder andere over het budget cap en hoe het team daaraan kan voldoen. Maar daarop zegt Otmar dat dit bij Alpine geen issue was:

That assumes you’re already at the cap. If you’re not, then there’s headroom to hire. Which we had at Alpine because we were not at the cap. Otmar Szafnauer, doet de financiële vuile was uit de doeken

Algemeen wordt aangenomen dat alle Formule 1 teams minimaal het budget cap uitgeven. En er moeite mee hebben om daaronder te blijven. Alleen bij Haas F1 en Sauber betwijfelt men of ze er überhaupt wel aankomen. Dat zijn daarmee ook meteen de enige teams waar je als ouderwetse paydriver nog wat te zoeken hebt. Maar uit deze ontboezeming blijkt dat een fabrieksteam als Alpine het geld dus ook niet uitgeeft (of in ieder geval destijds niet).

Otmar geeft aan dat het deficiet in de acht cijfers zat, dus minimaal tien miljoen. Sindsdien is hij wel zelf aan de slag gegaan om mensen in te huren. En zijn er investeringen gekomen uit Hollywood van onder andere Deadpool. Dus mogelijk geeft Alpine nu wel meer geld uit. Het is echter wel een aardig inkijkje in het team en een potentiële verklaring waarom ze elk jaar vierde, vijfde of zesde worden…Waarvan akte.