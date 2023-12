Automobiele hoogtepunten van de redactie 2023

De automobiele hoogtepunten van de redactie in 2023.

We hebben niet bepaald stilgezeten als redactie dit jaar. Dat heb jij maandelijks kunnen meelezen in alle bijdragen rondom de Autoblog Garage. Auto’s die het nest hebben verlaten, auto’s die er bij zijn gekomen. Daartussen lag een heel jaar met automobiele gebeurtenissen. Misschien wel dieptepunten, maar vooral hoogtepunten natuurlijk. Dit zijn ze van de redactie!

Michel

Het jaar 2023 stond in het teken van de Italiaanse passie vertalen naar de praktijk. Niet gek dat mijn automobiele hoogtepunt van dit jaar hier nauw mee samenhangt.

Deze zomer ben ik verhuisd naar Italië. Dat betekent niet alleen een verhuizing van alle huisraad en gezin, maar ook van het wagenpark. Dat wagenpark bestaat uit een niet zo interessante onverwoestbare Toyota Starlet, een praktische Toyota HiAce en natuurlijk de Citroën 2CV, of in het Italiaans; La Due Cavalli. Die eerste twee zijn ondanks de hoge kilometerstand prima in staat om de reis naar Italië op eigen kracht te maken. De 2CV kan het in principe ook wel, maar comfortabel is anders. Het is geen snelwegmonster en binnendoor kost veel tijd, dus mocht de eend op transport achter de HiAce. In juni was de eend de eerste auto die mocht verhuizen. Verse beurt en APK en een logeerplek bij vrienden was geregeld.

Een mooi trip samen met mijn pa naar Toscane dus. Achter op de trailer via Oostenrijk over de Fernpas en de Brennerpas naar Italië. Overnacht op een camping naast de eend in de regen en dan weer door. De rest van het wagenpark is in de zomer gevolgd, en de eerste ritten met de eend door de Toscaanse heuvels zit erop. Een Italiaans kenteken op La Due Cavalli is een nachtmerrie die ik nog door moet. Voor de HiAce en de Starlet is dat ook nog niet door de Italiaanse bureaucratie heen, maar wellicht volgt daar nog wel eens een artikel over.

Ruben

Het was een goed jaar! Laat ik daar eens mee beginnen. Een absoluut hoogtepunt voor mij was het rijden van een paar duizend kilometer in de Maserati GT MC Stradale. Te beginnen met een tripje in Frankrijk in januari tot een puzzelrit in Zeeland deze zomer. Een Italiaanse geweldenaar op wielen.

Er zijn van die auto’s waar je van droomt om eens te bezitten. Voor mij was dat de Maserati GranTurismo MC Stradale. Een droom die vorig jaar werkelijkheid is geworden. De rijeigenschappen zijn niet briljant. Het is een zware auto van meer dan 1.800 kg en door de lange wielbasis is echte dynamiek in het sturen ver te zoeken. De brullende V8, de looks en het comfort op lange snelwegritten maakt dat allemaal goed.

In de tijd dat ik voor de MC Stradale mocht zorgen heeft het ding me nooit in de steek gelaten. De keurig verzorgde auto kwam ook goed door zijn onderhoudsbeurt deze zomer heen. Want ja, je moet de portemonnee trekken met dit soort auto’s als er serieuze dingen moeten gebeuren. Denk aan nieuwe carbon keramische remmen voor of achter (10.000€) of een nieuwe koppeling (€5.000). Dat zat allemaal nog snor met dit exemplaar, driewerf hoera.

Het autoseizoen sloot ik af met de verkoop van de Maserati. Verklaar me voor gek, maar dat was ook een hoogtepunt voor mij. Waarom? Ik maakte alleen kilometers met de auto als het niet regende en niet al te koud was. Nou, kijk even naar buiten in 2023. Het regende verschrikkelijk veel dit jaar. Na het einde van de zomer kwam de auto eigenlijk niet meer buiten de garage. Niet rijden met een auto vind ik zonde. Dat de Maserati vervolgens ter veil is aangeboden en succesvol is verkocht aan een nieuwe liefhebber is dan top.

Met ook de exit van mijn Lexus kwam daar een BMW M2 Competition voor in de plaats. Een auto die ik door weer en wind kan rijden. Na inmiddels 3 maanden bezit en 2.500 kilometer verder kan ik zeggen nog steeds dolgelukkig te zijn met dit ding. Het kopen van de M2C is het derde automobiele hoogtepunt voor mij in 2023.

Het is 6 jaar geleden dat ik een BMW M had en wist niet dat ik zo had gemist. Bij het kopen van een auto is het altijd afwachten of de vierwieler je verwachtingen waarmaakt. Bij de M2 is dat driemaal ja voor mij. Een fantastische funmobiel met precies genoeg power voor in Nederland. In volgende Autoblog Garage update praat ik je graag in detail bij over de leukste compacte coupé van BMW. Ik ben wel een aantal dingen van plan in 2024, dus stay tuned!

Martijn

Mijn automobiele streven voor 2023 was om meer leuke ritjes te maken met m’n MINI, en dat is gelukt! Lekker crossen over de Lekdijk, Veluwe, een dagje Texel, Cars&Coffee, weekendje Saarland met vrienden, kortom, een hoop mooie herinneringen weten te maken.

Ander hoogtepunt was een geweldige roadtrip door de Franse Alpen en Italië met m’n vriendin in d’r nieuwe MINI JCW Cabrio. Twee weken lang kap open, lekker sturen, door tunneltjes brullen en Italiaans eten naar binnen werken!

Nicolas

De automobiele hoogtepunten voor mij in 2023 waren er legio. Allereerst omdat ik er 4 heb gekocht, dat heb ik niet veel vaker gedaan. Een V8 in een briljante gouden Jaguar XJ8, daarna nog altijd de mooiste Saab 9-3 Aero cabrio die ik heb laten voorzien van heel veel nieuw en mooi spul en waarmee ik volledig probleemloos een non stop rit naar Spanje heb gemaakt en nog eens heelhuids (en wederom in 1 keer) terugkeerde. Die gaat voorlopig niet weg. Of iemand moet een leuke E85 Z4 3.0 iS in de aanbieding hebben, dan valt erover te praten, doch dit geheel terzijde.

Daarnaast de aanschaf van Tesla 1 Akwasi en twee maanden daarna Tesla 2 Rooie Sien, die er met haar 700 pk voor gaat zorgen dat ik komend jaar 100% zeker een maandje of wat op zoek moet naar een chauffeur. Wat gaat dat hard, niet te geloven.

Maar ook de driftcursus op het circuit van Lelystad of de geweldige Junkyardrace op Assen in november behoorden tot de hoogtepunten op automobiel gebied.

En wat dacht je van die podcast die we -bijna- ieder weekend online kregen, ondanks de 120 uur per week die Wouter en ondergetekende gezamenlijk maakten.

Kortom, het was een bewogen automobiel jaar. Maar wel een heel leuk jaar. Ben benieuwd waar ik volgend jaar in rijd. We gaan het zien!!

Michael

Leukste auto die ik dit jaar gereden heb was toch wel de ID.Buzz. Niet omdat het de beste auto was, want dat is het zeker niet, maar vooral omdat ik er elke keer weer vrolijk van werd als ik erin stapte en dat gevoel werd gedeeld door de rest van de familie. Niet heel verrassend dat ik dus ook erg benieuwd ben naar de KIA EV9. Kijken of die ook de praktische autotest kan doorstaan.

Qua aankopen heb ik het rustig gehouden dit jaar. De BMW 130i was binnen een uurtje verkocht. Dus daar konden we (Wouter en ik) zeker niet over klagen en een nieuwe aanvulling voor de garage, de Fiat Panda 4×4 was dan weer binnen een paar minuten gekocht via Collecting Cars. Die staat nu lekker droog in de garage, maar er zijn wel een paar taakjes die ik op moet gaan pakken in het nieuwe jaar. Vooral om hem weer waterdicht te krijgen.

Uniek was het om dit jaar tijdens 100 jaar 24h van Le Mans te gast te zijn bij het team van Peugeot. Een mooie trip met een goed gezelschap. in 2024 mag Le Mans wel weer op het schema voor mij!

Leukste eendaagse event van 2023 vond ik toch wel de uitnodiging van BMW Driving Experience om een M Track day op Zandvoort mee te lopen. Vooral de Hot Laps aan het einde in de M5 en M4, ja daar kijk ik wel met veel plezier op terug.

Voor 2024 ben ik vooral benieuwd wat de beurs in Geneve gaat brengen. Daarnaast wat er terecht komt van alle evenementen die er in mijn agenda staan. Toch een keer Goodwood, of toch een keer Villa d’este. We zullen het gaan zien. Een Autoblog Cars and Coffee lijkt er sowieso aan te komen, dus watch this space!

Loek

Het grote hoogtepunt kwam bij mij al in januari bij de aanschaf van mijn tweede auto, een rode Volkswagen Golf GTI. Toch wel eentje die op het droomlijstje stond en nu al bijna een jaar voor onvergetelijke herinneringen zorgt.

De mooiste herinnering is wederom mijn tripje naar het Verenigd Koninkrijk. Daar heb ik al een uitgebreid artikel aan gewijd voor als je er meer over wil lezen.

Maar herhaling in het kort: een onvergetelijke roadtrip, van het erheen rijden en genieten van het mooie landschap, tot leuke weggetjes pakken in Yorkshire, tot evenementen waar echt gave auto’s te zien zijn: een perfecte reis waar de Golf zich ook heeft bewezen als perfecte reisgenoot.

Als ik de reis samen moet vatten dan doe ik dat met wat nog het meest in mijn geheugen gegrift staat: de geweldige sfeer bij autocafé Caffeine and Machine. Dit jaar was er een mooi plekje vrij boven op de heuvel en heeft de Golf mooi kunnen stralen in de Britse zon.

Machiel

Mijn automotive hoogtepunt? Dat is eigenlijk hetzelfde als dat van de voorgaande twee jaren: de aanschaf van een nieuwe auto (lees: een andere tweedehands auto). Er begint dus een patroon te ontstaan… Zoals jullie konden lezen in de Autoblog Garage-artikelen was mijn nieuwe aanwinst een BMW Z4 35is. Ik was eigenlijk aan het kijken naar een 30i of een 35i, maar toen kwam er een 35is op mijn pad die ik niet kon laten staan. De eerste paar keer dat je in je nieuwe aanwinst stapt met het besef dat ‘ie helemaal van jou is, het blijft een geweldig gevoel. Niet alleen de eerste paar keer trouwens, ik ben nog steeds heel gelukkig met mijn Z4.

Sinds ik de auto heb gekocht in mei heb ik er zo’n 17.000 km mee afgelegd, inclusief een mooie roadtrip naar Spanje en Andorra. Dit jaar heb ik ook voor het eerst met een cabrio van de zomer kunnen genieten, want de SLK kocht ik vorig jaar in de winter. Nu heb ik met volle teugen van de zomer kunnen genieten, met het geluid van een zes-in-lijn in mijn oren. Dat bevalt me uitstekend, dus de zomer van 2024 kan niet snel genoeg komen wat mij betreft.

WillemE

Uiteraard was ook dit jaar bijzonder enerverend op het gebeid van auto’s! We zijn naar de IAA in München geweest, alhoewel de Essen Motor Show voor de petrolhead interessanter is. Autobeurzen zijn altijd een hoogtepuntje voor ons. Het zijn toch de momenten dat onze broze en vitamine-D-loze huiden buitenlicht zien.

Het hoogtepunt was toch wel het ophalen van de BMW 330d duurtester uit de Autoblog Garage. Normaal gesproken zou k dat met @bart1976 doen, maar hij was druk bezig met het verhuizen, dus ben ik zelf dingen gaan ondernemen. Ik kan niet genoeg benadrukken wat voor verschil het is dat je de auto koopt van een particulier of als deze bij een autobedrijf staat. Je kan een veel betere indruk krijgen van waar de auto vandaan komt. In dit geval heel erg vriendelijke mensen die met pijn in het hart afscheid namen van hun 330d.

Het daadwerkelijk ophalen van de auto’s bleek eveneens een hoogtepuntje. Samen met collega’s Loek en Jaap togen we in de 1 Serie van mijn vader naar Hamburg, ondanks dat de platen nog niet binnen waren. Dus stonden we daar in Hamburg met het idee dat we weer met drie heren in een 116d terug konden rijden. Dat bleek niet nodig, want uiteindelijk had de buurman van de 330d-eigenaar de benodigde platen en dat betekende: IK KON MIJN NIEUWE AUTO MEENEMEN!

De rit naar huis was een epische. Op een verlaten A31 reden Jaap en ik met volle snelheid over de Autobahn. Natuurlijk, er zijn geen rationele gronden om hard rijden toe te staan, maar het is wel degelijk bevrijdend. Het juk van verstikkende regels en maatregelen vallen van je af op het moment dat je gewoon zelf je snelheid mag bepalen. Nogmaals dank aan mijn collega’s die kosteloos een hele dag op pad gingen met ondergetekende. Ze hoefden alleen voldoende eten en drinken te hebben. Ook bijzonder: @jaapiyo, toch het liberale geweten van Autoblog, bestelde een McPlant.

Ander hoogtepunt is de aanschaf van de Mini Cooper S. Ik hoefde niet zo nodig een Mini, maar mij vriendin wilde wel heel erg graag een Mini. Toen hebben we een compromis gesloten en nu is er dus een Mini. En net als de Spaniël (die er op een zelfde slinkse wijze doorheen gedrukt is), heb ik er de grootst mogelijke lol mee. De auto is een constante reminder hoe leuk lichte auto’s zijn. De 330d gebruik ik voor de lange afstanden, maar de Mini pak ik geregeld om gewoon eventjes over B-wegen te knallen. Met de modificaties die gedaan zijn (Alpina-wielen en Cobra Evo S-schroefset) en op de planning staan, zal dat plezier er nog wel een tijdje blijven.

Wouter

Viert vakantie

Jaap

Er is niet iets wat in de buurt komt van een heus automotive hoogtepunt helaas. Niks nieuws gereden dit jaar behalve een paar elektrische barrels.