Red Bull: Mercedes gaat ons keihard verslaan

Je leest het goed. Red Bull denkt bij monde van teambaas Christian Horner dat Mercedes een maatje te groot is. Althans, de komende twee races.

Het grote indekken is begonnen. Daags voor de Grand Prix op Monza (Italië) laat Christian Horner aan Motorsport.com weten dat Mercedes weleens een stuk sneller kan zijn dan zijn eigen Red Bulls.

Hij zeg vrij vertaald: “Monza is altijd een circuit gebleken waar Mercedes het goed doet. Op de lange rechte stukken hebben de zwarte zilverpijlen gewoon een betere snelheid dan wij. Ook op de baan van Sotsji, twee weken later, zal Mercedes het volgens Horner goed gaan doen.

De schade beperken

Aan Red Bull de taak om de schade de komende twee races zo veel mogelijk te beperken. Dat houdt dus in dat de Bulls tevreden zouden moeten zijn met maximaal een derde en een vierde plaats. Wat voor Sergio Perez bijna voelt als een overwinning, doch dit geheel terzijde.

En al neemt Red Bull wel speciale -kleine- vleugels mee naar Monza, verder wordt er niet heel veel meer gedaan aan de auto. De aandacht ligt nu namelijk vooral bij volgend seizoen.

Ook Mercedes is bezig met 2022

Volgens Christian Horner is de huidige RB16B zo langzamerhand aan het einde van zijn leven. Dat wil zeggen, er wordt niet of nauwelijks meer wat aan gewijzigd, omdat alle mankracht wordt ingezet voor de auto van volgend jaar.

Dat wil niet zeggen dat het niet spannend blijft dit seizoen. Mercedes is namelijk ook al hard bezig met de auto van volgend jaar. Dus ook zij zullen niet heel veel meer updaten aan de auto van 2021.

Het gaat nek aan nek

En spannend is het. Niet alleen in de tussenstand bij de coureurs, waar Max Verstappen 3 puntjes voorstaat op Lewis Hamilton. Maar ook in de stand bij de constructeurs. Dankzij de beter prestaties van hun tweede rijder gaat Mercedes daar aan kop, met 344,5 punten, tegen 332,5 voor Red Bull.

Kortom, er staat flink wat op het spel de komende races. Daarom denken wij hier ter redactie dan ook dat het wel mee zal vallen hoe veel sneller Mercedes is, de komende twee weekenden.

Red Bull is in jaren niet zo dicht bij een kampioenschap geweest, dat gaan ze heus niet laten liggen door geen updates meer mee te nemen. Maar dat is slechts onze mening.