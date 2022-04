Gespot: bizarre Ford steelt de show in Den Haag

Kijken we hier naar de nieuwe Gouden Koets?

Bij Ford denk je wellicht niet meteen aan hele spannende auto’s. Natuurlijk, je hebt de Ford Mustang en de Ford GT, maar in Nederland is Ford vooral een merk voor de gewone man. Toch ziet de Ford op deze foto’s er spectaculairder uit dan wat voor Ferrari ook.

De eerste vraag die bij je opkomt is waarschijnlijk: wat is dit in vredesnaam? Nou, dat zullen we even haarfijn uitleggen. Dit is de Fordzilla P1. Deze futuristische concept car werd in 2020 onthuld als een virtuele raceauto. Net als de diverse Vision Gran Turismo’s dus, maar dan niet voor Gran Turismo.

Het ontwerp is tot stand gekomen met behulp van gamers en dat is ook wel terug te zien in het eindresultaat. Dit is een auto die je niet in de echte wereld verwacht. Laat staan in Nederland. Toch is deze auto gewoon gespot door @ijzerspots.

Hoe dat kan? Ford besloot in 2020 ook een fysiek exemplaar te bouwen van de Fordzilla P1. De auto is in het echt 4,73 meter lang, 2 meter breed en maar 89 cm hoog. Dit resulteert in indrukwekkende proporties.

De enige echte Fordzilla P1 stond in Den Haag geparkeerd voor paleis Noordeinde. Op basis van de locatie en de kleurstelling zou je kunnen denken dat dit de nieuwe auto is van Willem-Alexander. Toch is dat niet aannemelijk, om meerdere redenen. Een daarvan is dat de Fordzilla P1 überhaupt niet kan rijden, zoal je waarschijnlijk al vermoedde.

Als je er een stel paarden voor zet, kan de Fordzilla P1 natuurlijk wél rijden. Misschien is het op die manier wel een geschikte opvolger voor de Gouden Koets. De Fordzilla P1 ziet er in ieder geval een stuk moderner uit. Al was het alleen maar omdat er geen slaven op geschilderd staan.

Foto’s: @ijzerspots, via Autoblog Spots