Eindelijk, er is een mooie elektrische premium auto

Wow! Deze mooie elektrische premium auto komt uit onverwachte hoek.

Elektrische auto’s zijn niet altijd moeders mooiste. In sommige gevallen zit daar een gedachte achter. De Mercedes-Benz EQE en EQS zijn namelijk zo aerodynamisch mogelijk. Ook lijkt het erop dat het ‘anders zijn’ en het opvallen met een EV daar een onderdeel van is. Niemand kan met zijn droge ogen beweren dat een BMW iX een mooie auto is. Opvallend, duur en anders: ja, dat dan weer wel.

Maar dat hoeft dus niet per se. Dat bewijst bijvoorbeeld de Audi e-tron GT en deze mooie elektrische premium auto. Het is de Genesis X Speedium Coupe. De auto is ontworpen onder leiding van de Belg Luc Donckerwolke, die ook verantwoordelijk was voor de Lamborghini Murcielago, Lamborghini Gallardo en eh, de Hyundai Kona.

Mooie elektrische premium auto

De Genesis X Speedium Coupé is een doorontwikkeling van de X Concept. Met name de achterzijde is anders. Nu is smaak persoonlijk, maar dit design komt tot ons over als ‘schitterend’. Niet te veel lijnen, opsmuk en details maar wel hele fraaie proporties.

Ook aan de voorzijde zijn er trouwens een paar afwijkingen. Zo is de grille nu komen te vervallen. De LED-bars zijn er voor in de plaats gekomen. Ze zorgen voor een herkenbare Genesis-look én het zijn tevens de koplampen.

Productie?

Of deze mooie elektrische premium auto ook in productie gaat, is lastig te zeggen. Volgens Luc Donckerwolke moet je de Speedium Coupé zien als een kijkje in de keuken. Op dit moment zijn ze bezig met dit soort projecten. De kans dat we daar wat van terug gaan zien in productiemodellen is aanwezig. Laten we hopen dat het zover zal komen.

Over de techniek is nog verder niets bekend. Ja, het is een elektrische auto, maar meer meldt Genesis niet. Wel dat de eveneens elektrische GV60 besteld kan worden in diverse landen. Hopelijk volgt Nederland snel. De Genesis Speedium Coupé Concept zal staan te schitteren op de New York Autoshow die nu in volle gang is.

