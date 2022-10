Gestolen: Alfa Stelvio Quadrifoglio P-531-LF

Vind jij deze gestolen Alfa Stelvio Quadrifoglio terug? De auto werd gisteren gestolen in Enschede.

Helaas komt het te vaak voor dat het dievengilde zijn handen niet thuis kan laten. Daarbij worden echt niet alleen Golfjes, 3 Series en E-Klasses gestolen. Vaak is het zo dat men dit soort auto’s ‘op bestelling’ steelt. Dat is wellicht het geval met het onderwerp van vandaag. Het gaat namelijk om een ontvreemde auto, de dikst mogelijk Alfa van het moment.

Gestolen Alfa Stelvio Quadrifoglio

Deze auto is namelijk van Autoblog-lezer Thomas. De diefstal van de Stelvio vond plaats gisteren op 4 oktober. De auto stond in Enschede. Het betreft een grijs exemplaar uit 2018 met het kenteken P-531-LF.

De Alfa Romeo is naast de grijze lak verder te herkennen aan de zwarte Teledial-velgen. De auto is smetteloos en schadevrij. Herkenningspunten benoemen is dus wat lastig, maar er is een Zwitsers tolvignet bij de binnenspiegel. Daarnaast is de auto voorzien aan de achterzijde van een kentekenhouder van Berluni Automotive.

P-531-LF

Bewegende beelden van de gestolen Alfa Stelvio Quadrifoglio kun je ook bekijken, de auto was namelijk onderwerp in een van de toffe video’s van Max van AutoTopNL. Daar reed de auto met hoge snelheid over de AutoBahn. Beelden daarvan kun je bekijken op YouTube-pagina van AutoTopNL.

Mocht jij de P-531-LF gezien hebben, stuur dan een mailtje naar [email protected] Wij zullen de rechtmatige eigenaar dan informeren.