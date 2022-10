Autoblog Spot van de Week: KTM X-Bow GT-XR

Er is een UFO gesignaleerd op de A1. Alleen dan rijdend en wél geïdentificeerd.

Als er een nieuwe sportauto wordt gelanceerd gaat er meestal aardig wat tijd overheen voordat er een exemplaar in Nederland wordt gespot. Sterker nog: sommige auto’s worden gewoon nooit in ons land gespot.

Dat geldt niet voor de kersverse KTM X-Bow GT-XR. Nog geen maand na de officiële onthulling wist @yoeri_fakkeldij er al eentje te spotten op Nederlandse bodem. Daarmee heeft hij dus een dikke primeur te pakken.

Los daarvan is de KTM X-Bow GT-XR sowieso een hele spectaculaire verschijning om tegen te komen. De term ‘raceauto voor de openbare weg’ wordt nogal kwistig gebruikt, maar in dit geval is dit de enige juiste benaming.

De X-Bow GT-XR is de straatversie van de X-Bow GTX, die enkel en alleen voor het circuit bedoeld is. Daarom ziet deze auto er ook uit alsof deze niks op de openbare weg te zoeken heeft.

Met 500 pk sterke vijfcilinder en een gewicht van 1.130 kg zijn de prestaties net zo spectaculair als het uiterlijk. Dat is in ieder geval onze inschatting. KTM heeft zelf nog geen cijfers bekend gemaakt. Alleen dat de X-Bow GT-XR 280 km/u haalt, maar topsnelheid is van ondergeschikt belang. Dit is vooral een auto die alles en iedereen zoek kan rijden op de Nordschleife.

Aangezien de KTM X-Bow GT-XR gloednieuw is, zijn het aantal exemplaren op één hand te tellen. Sowieso zal het natuurlijk een zeldzame auto blijven, want dit is een nicheproduct van jewelste. Al was het alleen al vanwege het prijskaartje van zo’n drie ton.

Het is nog maar de vraag of er eentje op Nederlands kenteken gaat komen, maar het eerste exemplaar is ieder geval al gespot in ons land. Yoeri pakt daarmee verdiend de Autoblog Spot van de Week. Zijn spot zal een week lang op de frontpage pronken en bovendien mag hij een Autoblog-pet of -muts in ontvangst nemen.

Alle foto’s bekijk je op Autoblog Spots