Feest vieren doe je met de nieuwe Jaguar XJ50

Het is altijd feest met een Jaaag.

XJ50 (lees: XjayFifthayy). Dat klinkt lekker premium in de mond zeg. De Britten staan stil bij het feit dat de XJ dit jaar Abraham is geworden. De XJ Series 1 stond in 1968 aan de wieg van maar liefst acht generaties. Al na vier jaar presenteerde men ’s werelds eerste in serie geproduceerde twaalfcilindermotor voor een vierdeurs auto. Met een topsnelheid van 225 km/uur was het in die tijd de snelste vierzitter ter wereld. Vele modellen volgden, in Standard of Long Wheelbase en met twee of vier deuren. Van de Series 2 kwam er in 1975 ook een 2-deurs coupémodel en op de XJ40, die acht jaar in productie was vanaf 1986, introduceerde Jaguar de kenmerkende ‘’J-gate’ voor de pook van de automaat en een onderstel met automatische hoogteregeling.

Het vijftigjarige bestaan van de sedan viert men niet alleen met gebak bij de tea, maar uiteraard komt er ook iets voor de klanten van Jaguar. Op de Beijing Motor Show heeft Jaguar de XJ50 gepresenteerd. Een speciaaltje om het lange bestaan van het model te vieren. De auto komt er zowel als een regulier model, maar ook als een verlengd model. Men kan kiezen uit de 340 pk sterke drieliter benzinemotor of de 300 pk sterke diesel. Het speciale model is onder meer te herkennen aan diverse XJ50-badges, een zwarte grille en de Autobiography voor- en achterbumpers. Daarnaast krijgt de XJ50 jetsers van 20-inch. De speciale XJ komt in de kleuren Fuji White, Santorini Black, Loire Blue en Rosello Red op de markt.

Ian Callum, Jaguar Director of Design:

Spanning half a century, the Jaguar XJ remains true to its heritage with a wonderful balance of beautiful design, intelligent performance and indulgent luxury that ensures it stands out from the crowd. This is a car worth celebrating and the XJ50 pays homage to a giant within the Jaguar brand that we believe is one of the world’s most stylish sporting saloons.

In Nederland is de XJ50 er vanaf 132.770 euro. De sedan kan vanaf heden worden besteld.