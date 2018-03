Vind deze gestolen Alpina B5 Touring terug

Het is weer zover, jammer genoeg.

Tijd om de kracht van het internet aan te tonen. Zojuist kregen we een bericht van Marco, waarin hij schrijft dat zijn Alpina vannacht vanaf zijn oprit gestolen. Uit de beelden van zijn Facebook bericht blijkt dat het om georganiseerde misdaad gaat. Kunnen we hem helpen zijn liefde (het liefst als één geheel) terug te vinden?

De Alpina B5 Touring van Marco is vannacht tussen 02:30 en 04:00 uur gestolen vanaf de Porta Basillica in Houten. Hoewel er al enkele uren zijn gepasseerd, is het goed mogelijk dat de auto zich nog in de omgeving van Houten of Utrecht bevindt. Het gaat om kenteken HG-019-R.

De Alpina B5 Touring is voorzien van het kenmerkende blauwe tintje dat de wagens regelmatig hebben. De B5 staat op zilveren lichtmetalen velgen van Alpina. De binnenzijde is een combinatie van leer en hout.

Heb je hem nu ergens voorbij zien rijden, dan kun je Marco het beste een bericht sturen via Facebook. Tips voor de politie van Houten kun je kwijt op 0900-8844. Vermeld er dan het referentienummer 2018070995 bij. Heb je hem zojuist zien rijden, dan is contact opnemen met 112 de beste optie. Uiteraard kun je ons ook een bericht sturen op tips@autoblog.nl. Wij sturen het dan zo snel mogelijk naar Marco door.