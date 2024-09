Gevallen topman Ghosn moet peperduur jacht aan Nissan geven

Carlos Ghosn is zijn mooie jacht kwijt, al kon ‘ie er waarschijnlijk toch al niet meer van genieten.

Topmannen van autobedrijven (die geen Elon Musk heten) zijn meestal nogal saaie figuren, waar weinig spannends over te schrijven valt. We kennen echter allemaal Carlos Ghosn nog, die gearresteerd werd en vervolgens op Hugo de Groot-achtige wijze in een instrumentenkoffer het land ontvluchtte.

Carlos Ghosn leeft nu ‘veilig’ in Libanon, wat hem niet uitlevert aan Japan. Intussen heeft hij echter wel allerlei rechtszaken aan zijn broek hangen. Een van deze rechtszaken draait om een leuk jachtje wat Ghosn had aangeschaft. Het ging om een 23 meter lang jacht van het Italiaanse Ferretti. Hoeveel dat ding gekost heeft is niet bekend, maar waarschijnlijk zo’n 15 á 20 miljoen.

Als CEO van je zuurverdiende geld een jacht kopen mag natuurlijk, maar het probleem is dat Ghosn dit niet van zijn zuurverdiende geld had gekocht. Hij had het jacht aangeschaft met miljoenen die hij bij Nissan weggesluisd had. Dat was in ieder geval de aanklacht van Nissan.

De rechter is het daarmee eens, want Nissan heeft nu gelijk gekregen in de rechtbank van de Britse Maagdeneilanden. Waarom de Britse Maagdeneilanden? Daar was het bedrijf gevestigd wat het jacht gekocht had.

Ghosn moet het jacht nu dus aan Nissan afstaan, wat toch wel pijnlijk is aangezien het jacht Shachou (vrij vertaald, de baas) heet. Daarnaast moet hij nog 32 miljoen dollar overmaken, die hij zich ook onrechtmatig had toegeëigend. Dat is overigens nog kleingeld vergeleken met de 102,5 miljoen die Nissan ook nog van Ghosn wil hebben in een andere rechtszaak.

Bron: Automotive News Europe