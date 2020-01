Hoe Ghosn met twee privéjets, een commando en een muziekkist ontsnapte uit Japan

Zou hij vissen naar de rol van Johnny English?





Iedereen wilde vroeger een spion zijn, toch? Je loopt altijd rond in smoking, je haalt de meest spectaculaire moves uit om ergens binnen (of buiten te komen), je vliegt overal naartoe met een privéjet… De voormalige CEO van Renault en Nissan Carlos Ghosn heeft die droom nooit echt opgegeven, als we zijn ontsnappingsverhaal uit Japan moeten geloven.

Eerst even een snelle recap: de geboren Braziliaan werd topman bij zowel Renault als Nissan, waar hij de twee destijds verlieslijdende bedrijven omtoverde tot de winstgevende instituten zoals wij die nu kennen. Eind 2018 kwam er een eind aan de goede naam van Ghosn, toen hij in Japan werd gearresteerd vanwege het knoeien met financiële cijfers. Ruim een jaar later kwam het bijzondere bericht dat hij het land was ontvlucht en in Libanon was opgedoken. Het was de afgelopen week een beetje gissen hoe hij daar precies terecht is gekomen, want daar heeft hij zelf nog niks over gezegd. Maar wat er nu bij elkaar is verzameld aan feiten en vermoedens, is vrij spectaculair…

Om te beginnen met zijn partner in crime, de Amerikaanse ex-commando Michael Taylor. Taylor staat er schijnbaar om bekend dat hij – voor een prijs – mensen kan helpen te ontsnappen uit moeilijke situaties. Zoals wanneer je in Japan huisarrest hebt gekregen, bijvoorbeeld. Hij zou in Dubai een privéjet hebben voorbereid, om Ghosn vanuit Japan via Turkije naar Libanon te kunnen vliegen.

Het plan zou afgelopen zondag in gang zijn gezet, omdat oponthoud in de zaak tegen Ghosn een verlenging van zijn huisarrest zou betekenen. Die zondagmiddag zou hij zijn gesignaleerd toen hij zijn huis verliet met een hoed en een mondmasker op. Je weet wel, zo’n stereotiep maskertje om ervoor te zorgen dat je geen verkoudheid krijgt.

Deze hoed-en-mondmaskertje-vermomming was al bekend, maar daarmee kom je nog niet langs de douane. Zoals het er nu uitziet heeft hij die douane omzeild door in – jawel – een muziekkoffer te gaan zitten. De onderstaande foto zou de koffer afbeelden, zulk soort koffers worden ook wel gebruikt bij bijvoorbeeld concerten van bands. Dergelijke kisten zijn niet gemaakt om mensen in te transporteren, dus zouden er luchtgaten in de onderkant zijn geboord zodat Ghosn nog zou kunnen ademen. Wat op zich geen overbodige luxe is.

WSJ has obtained a photo of the audio-equipment case used by Carlos Ghosn to sneak out of Japan. The case has holes drilled in the bottom so Ghosn could breathe. Amazing find by @gauthiervillars https://t.co/XK4sf5x6Dy pic.twitter.com/DcuvsiFXDg — Mark Maremont (@MarkMaremont) January 4, 2020

Of er iets van dit verhaal klopt is niet zeker; in zijn eerdere reactie gaf Ghosn alleen toe het land te zijn ontvlucht. Hij zegt dit te hebben gedaan, om een oneerlijk proces te kunnen ontwijken. Op 8 januari geeft Ghosn een persconferentie, mogelijk krijgen we dan meer te horen over de avonturen van James Bond Carlos Ghosn.

Via Jalopnik.