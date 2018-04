Gevonden: de lekkerste Range Rover van Autotrack

Oneens? Kan niet.

Jullie dachten zeker dat wij het vergeten waren, of niet? We zouden het onszelf niet kunnen vergeven om het verjaardagsfeestje van een ronduit iconische autofabrikant te laten schieten. Land Rover onthulde op deze dag, 30 april, 70 jaar geleden, haar eerste auto: de Series I. Nota bene op de beurs in Amsterdam werden de doeken van de de wagen getrokken. Na verloop van tijd werd diezelfde datum omgedoopt tot World Land Rover Day.

Als een soort ode aan die allereerste Land Rover bespreken we nu een wagen die er bijzonder weinig mee te maken heeft. Althans, net als de primeur in 1948 was ook dit model in zekere zin een eerste voor Land Rover. In 1970 kwam het merk immers met een compleet nieuwe soort auto; een luxe SUV waarmee je comfortabel lange stukken kon afleggen, met een ander label. Tegenwoordig is het de maatstaf voor iedereen die een klein vermogen bezit en zichzelf graag met verve over de openbare wegen verplaatst. Destijds was het een haast compleet nieuw fenomeen.

Niet alleen dat, want de Range Rover Classic, zoals we hem nu kennen, kreeg het fraaiste ontwerp. De Britten gaven de sloep een zalig blokkendoos-achtig design waar niet vijf, maar drie deuren de dienst uitmaakten. Het is een filosofie die Range Rover tegenwoordig, in gelimiteerde oplage en voor een flinke prijs, weer nieuw leven in probeert te blazen. Reken daarbij een 3,5-liter Rover V8 die een respectabele 135 pk produceerde, en het resultaat is simpelweg adembenemend.

Het exemplaar dat HIER te koop staat is uiteraard niet de eerste die van de band is komen rollen. Dat zou wat zijn, gezien de prijs van 19.844 euro en het feit dat de Range Rover Classic liefst 26 jaar in productie is geweest. Desalniettemin is het een puike bak. Belastingvrij, mét LPG-tank en een stevige handbak: wat wil je nog meer?