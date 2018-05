Tesla blut voor het einde van het jaar?!

Het geld kan niet oneindig binnen blijven stromen.

Een nieuw automerk starten doe je niet zomaar. Vraag dat maar aan Tesla. Er is geld nodig, heel veel geld. En keiharde winst maken, dat kun je de eerste jaren wel vergeten. Opbouwen, innoveren, produceren. Allemaal dingen die geld kosten.

Tesla spendeert al sinds de oprichting van het merk de nodige dollars. Bloomberg heeft onderzoek gedaan naar de uitgaven van het merk en dat in een artikel gedeeld met de wereld. Zo concluderen journalisten van het mediabedrijf dat Tesla 6.500 dollar per minuut spendeert. Dat komt neer op 390.000 dollar per uur, of ruim 9,3 miljoen dollar per dag.

Al vijf kwartalen op rij komt Tesla met negatieve cijfers. Investeerders zijn ook niet van gisteren. Ze hebben het aandeel Tesla met zo’n 24 procent zien dalen sinds september 2017. Het klinkt misschien gek, maar er bestaat zelfs een kans dat het automerk blut is voor het einde van dit jaar. CEO Elon Musk heeft altijd aangegeven dat geld niet het probleem is, maar met de huidige berekeningen heeft het merk dit jaar nog zo’n twee miljard dollar aan investeringen nodig om overeind te kunnen blijven, aldus Bruce Clark van Moody’s Investors Service.

Een sterk punt van Tesla is het feit dat er een aanbetaling moet worden gedaan voor een auto als de Model 3. Eind 2017 beschikte Tesla over 854 miljoen dollar aan aanbetalingen van klanten. Voor de Model 3 eist het merk bijvoorbeeld een aanbetaling van 1.000 dollar, maar voor de Semi moet je 20.000 dollar ophoesten en de nieuwe Roadster vereist een aanbetaling van 50.000 dollar. Het is Tesla’s alternatieve manier van verkopen. Het merk kent immers geen traditioneel dealernetwerk zoals andere autofabrikanten dat hebben.

Aan ambitieuze plannen geen gebrek bij Elon Musk. Bovendien heeft de CEO de afgelopen jaren mooie dingen laten zien met SpaceX en zijn huidige Boring Company. Met de Model S wist de miljardair een aantrekkelijke elektrische sedan op de markt te plaatsen. Bovendien was (en is) Tesla veel sneller gesprongen op de markt van de elektrische auto dan de reguliere automerken. Om zijn toekomstige plannen te realiseren is er echter nog steeds geld nodig. Heel veel geld.