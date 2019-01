Gevonden: de meest krankzinnige trouwauto ooit

This one takes the (wedding) cake.

De donderdagmiddag op de redactie zou niet compleet zijn zonder een obscure auto, aangeleverd door waarde collega @Wouter. Onze altijd serieuze buitenwerker kwam ook ditmaal weer met een interessant apparaat op de proppen. De trouwkoets waarnaar we kijken is een intens veranderde Chrysler 300, die zonder twijfel bij de lelijkste auto’s hoort die we op deze website hebben besproken.

Hoewel er bijster weinig informatie beschikbaar is over de tot een trouwkoets getransformeerde Chrysler 300, spreken de beelden in dit geval zeker voor zich. Het twijfelachtige gevaarte klopt van geen kant en heeft hoogstwaarschijnlijk dezelfde cw-waarde als het Empire State Building. Daarbij ziet het er van een afstand wel grappig uit, maar de uitvoering zelf laat van zich te wensen over. Met name de naden waar de koets aansluit (of hoort aan te sluiten) op het plaatwerk van de Chrysler zien er op zijn zachtst gezegd interessant uit. Het deurtje waar het lieftallige koppel in kan stappen is zo mogelijk nog treuriger.

De koets van de Chrysler 300, wiens voorwielen worden aangedreven door een 207 pk sterke 2,7-liter V6, wordt geleverd met alle luxe opties die de klant zich op zijn trouwdag maar kan wensen. Zo is er niet alleen een minibar met voldoende glazen voor een mormoons gezin, maar ook een televisie en een telefoon/intercom. Overigens kunnen de inzittenden de goud-bronzen gordijnen sluiten, mochten ze de huwelijksnacht vroegtijdig willen beginnen.

Blijkbaar hebben dergelijke creatievelingen iets met het omtoveren van Chryslers, want jaren geleden stuitten we tot tweemaal toe op een PT Cruiser die eenzelfde behandeling had doorstaan. Waar de PT Cruiser in Duitsland de weg op mag, wordt de 300 juist in Wit-Rusland ingezet voor bruiloften. De auto kan gehuurd worden bij het in Minsk gevestigde VIP-Mercedes.