Hyundai facelift de Ioniq, maar niet de versie die je denkt

Ze vergeten iets belangrijks.

Hyundai hoeft zich niet meer te bewijzen als het gaat om vooruitstrevende aandrijving. De Kona Electric is momenteel zo’n beetje de goedkoopste manier om meer dan 400 WLTP-kilometers af te leggen en de brandstofcelauto genaamd NEXO biedt een compleet nieuwe aandrijving. Een serieuze Koreaanse inhaalslag dus, maar er is altijd een begin.

Dat begin was voor Hyundai de Ioniq, de eerste hybride van het merk. De auto verkoopt best, maar begint achter te lopen. Vooral de Ioniq Electric had al nét te weinig range. De Prius-esque druppelvorm was een leuke milieuvriendelijke touch, maar de elektrische Hyundai kon een NEDC-range van slechts 250 km realiseren. Dat houdt in dat je realistisch met geluk 200 km haalt. Maar zonder hypermilen en andere gekke trucjes is net iets boven de 150 km het meest haalbare.

Gelukkig kwam de Ioniq ook nog in twee andere smaken: Plug-In en Hybrid. Stekkeren of ‘hulpmotor’. Qua interesse zijn het eigenlijk de twee mindere varianten. Elektrisch rijden is de toekomst, dus gooi die brandstofmotors de prullenbak in. Oké, daar is het nog iets te vroeg voor. Om het gat even te overbruggen legde Hyundai de Ioniq terug op de tekentafel en in 2019 krijgen we een nieuwe Ioniq Hybrid en Ioniq Plug-In.

Optisch was de auto nog fris genoeg, dat blijkt uit de kleine veranderingen aan de buitenkant. Eigenlijk alleen nieuwe LED-lampen, that’s it. Binnenin vinden we het nieuwe 10,25 inch scherm, klaar voor het nieuwe Hyundai-infotainment. Ook hebben ze Bluelink verbeterd: de telemetrie en rijhulpassistenten die ervoor zorgen dat je je bewust(er) wordt van je groene gedrag. Een toffe toevoeging is Green Zone Mode, dan snapt de auto wanneer je een milieuzone binnenrijdt en zal hij ervoor zorgen dat je dan zo groen mogelijk rijdt.

Deze nieuwe opties gelden dus voor de hybride-modellen. De Electric lijkt het belangrijkste te zijn, maar deze facelift gaat aan diens neus voorbij. Misschien een voorbereiding op een denderende nieuwe WLTP-range?