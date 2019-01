Tesla stopt met omstreden vriendenprogramma

Het zat eraan te komen.

Elon Musk is dan wel meerdere malen op de vingers gemept om de rare fratsen die hij op Twitter heeft uitgehaald, meestal zijn de berichten die hij de wereld inslingert het bespreken wel waard. Vandaag hebben we wederom te maken met zo een aankondiging, want het Zuid-Afrikaanse opperhoofd heeft laten weten spoedig een einde te breien aan het omstreden vriendenprogramma.

Het programma waarover we spreken wordt door Tesla zelf het ‘customer referral program‘ genoemd en is ervoor bedoeld om klanten aan te trekken door ze extra’s te bieden. Als gevolg van de beëindiging van het programma, verliezen Tesla-eigenaren die nieuwe klanten hebben weten te werven hun voordelen. De klap komt echter vooral hard aan bij mensen die het verwijzingsprogramma hebben misbruikt gebruikt om een nieuwe Tesla te kopen. Waar zij normaal gesproken zes maanden gratis gebruik konden maken van Tesla’s Supercharger, zal dit vanaf 1 februari niet langer mogelijk zijn. Op Twitter roept Musk potentiële kopers dan ook op het programma nu te gebruiken, omdat zij anders niet meer van deze extra’s zullen kunnen genieten.

Hoewel Musk het in zijn bericht niet expliciet heeft vermeld, rekenen we erop dat iedereen die voor het eind van het verwijzingsprogramma een auto koopt via een huidige Tesla-eigenaar, de komende zes maanden nog wel gebruik zal kunnen maken van de voordelen.

De reden dat Tesla stopt met het programma is vrij simpel: het kost de autofabrikant simpelweg teveel geld. Met name nu de goedkopere Model 3 op de markt is gebracht, kan Tesla deze misgelopen inkomsten zeker gebruiken. Het aantal Tesla’s op de wegen neemt nu in rap tempo toe, dus is het logisch dat de Amerikaanse elektrogigant de knoop doorhakt en besluit dat het geld toch belangrijk is om het bedrijf winstgevend te maken – en ook te houden. Tesla wil het positieve momentum van de afgelopen kwartalen immers wat graag voortzetten.