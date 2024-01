Lamborghini Urus, van Domeinen naar Jet Cars

Deze Lamborghini Urus van Jet Cars was een koopje, maar de historie is in nevelen gehuld.

Niets zo lekker als lekker auto’s scrollen op het internet. Kom je dan iets bijzonders tegen dan niet vergeten om ons te tippen via [email protected] natuurlijk. Of zoals Sam in dit geval deed: ons een tip via Instagram sturen.

Wat hebben we namelijk hier? Een dikke Lamborghini Urus. Lekker fout met gele accenten in het interieur en op de remklauwen. Wordt op Marktplaats.nl aangeboden voor net geen 350 duizend euro. Flinke bom knaken, zeker als je bedenkt dat de vanafprijs voor een nieuwe op dit moment 312.975 euro is.

Nevelige geschiedenis

Maar goed dan heb je natuurlijk in dit geval de nodige opties en accessoires er bij. Zoals daar in de advertentie genoemd staat zaken als vierwielbesturing, elektrisch glazen panoramadak etcetera etcetera. Niet alles lijkt ons optioneel, maar je zit er luxe bij.

De auto is uit 2022 en de vorige eigenaar heeft er niet lang van kunnen genieten. De auto is namelijk in bezit van de huidige verkoper gekomen via Domeinen. Het zit er dus dik in dat de vorige eigenaar zich niet helemaal aan de regels heeft gehouden.

Is deze Lamborghini Urus een koopje?

Wat dat betekent weten we natuurlijk niet, alleen wel dat de enigszins beruchte huidige aanbieder uit Rotterdam de auto van de Nederlandse overheid heeft gekocht. En wel voor het luttele bedrag van 254.347 euro exclusief bijkomende kosten.

Die bijkomende kosten zijn zo’n 15 procent en dan kom je op een totaalbedrag van zo’n 292,5 duizend euro. Koopje dus als het tenminste lukt om deze auto voor 3,5 ton te slijten. Toch 60 duizend ekkermannen in de achterzak.

Al kun je als potentiële koper ook overwegen om een onbezoedeld exemplaar nieuw te kopen bij Lamborghini zelf. Duurt het wel wat langer voor je hem hebt.

Alle details van deze Lamborghini Urus op Marktplaats kun je natuurlijk bekijken in de originele advertentie.