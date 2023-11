Pon gaat Audi’s in Vietnam verkopen

Pon gaat nu ook Audi’s in Vietnam aanbieden.

De automarkt in Vietnam is booming (kennelijk). Net als in wel meerdere Aziatische zitten de verkopen al een tijdje in de lift. Dat is ook nog eens het geval voor premium automerken. Waar de non-premiummerken het soms erg lastig hebben, zijn het vooral de Duitse autobouwers die hun producten goed kunnen verkopen. Bij Pon Automotive zien ze hun kans schoon en gaan ze in Vietnam aan de slag.

Niet alleen een Volkswagen-importeur

Uiteraard kennen wij Pon als de Nederlandse Volkswagen-importeur. Maar PON Holding is natuurlijk veel groter. Natuurlijk worden ook de automerken Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Porsche, Lamborghini, Rimac, Seat, Skoda in Nederland geleverd door Pon.

Daarnaast hebben ze een ook nog een aantal dealerbedrijven in hun portfolio. Oh, en ze zijn stiekem ook erg groot als het om fietsen gaat, denk aan Gazelle, GT Bicycles én Lease-a-Bike. Enfin, wat ze allemaal doen kun je hier bekijken.

Pon in Vietnam

Maar er komt dus een extra activiteit bij. Pon gaat namelijk zakendoen in Vietnam. Dat heeft Ferry Enders bevestigd. Deze persoon met een Nederlandse naam (het is ook een Nederlander) is de nieuwe Managing Director van Audi Vietnam. Pon is een nieuwe aandeelhouder van de Vietnamese tak en gaan het samen met de huidige uitbater Trung Tan Tran de toko runnen.

Uiteraard wensen we ze daar veel succes toe. Audi verkoopt in Vietnam een selectie van hun modellen. Wat ons opvalt is dat ze de S- en RS-modellen níet leveren, op de RS e-tron na. Ook stationwagons (Avant in Audi-termen) verkoopt men daar niet.

