Dit zijn de 6 populairste EV’s van dit moment

We kijken ditmaal over de grenzen!

Opel Kadett, Volkswagen Golf, Ford Escort. Ah, die makkelijke tijden van vroeger. Toen het gras nog groen was en bier nog vies. De autoverkopen waren toen nog veel eenvoudiger. C-segment auto’s van onze Oosterburen waren populair. Tegenwoordig zijn de kaarten een beetje anders geschud.

Daarom hebben voor vandaag een overzicht van de zes populairste elektrische auto’s. Natuurlijk, wereldwijd stelt het nog niet zo heel veel voor. Zo’n twee procent is op dit moment elektrisch. Het gaan er meer worden, want de meeste modellen in deze top 6 zijn nog vrij jong en zullen de komende tijd nog wel de verkooplijsten domineren.

BYD E5

26.234 exemplaren

“Ja, elektrisch rijden heeft geen zin want in China ruiden miljarden mensen op bruinkool”. Het is een argument dat weleens in de wandelgangen voorbij komt. Nu is het altijd zeer gezond om de discussie levend te houden, maar dat is nu niet het issue. De BYD e5 is namelijk het levende bewijs dat men óók op de Chinese automarkt druk bezig is met elektrificatie van het wagenpark. De BYD E5 is daar een populair voorbeeld van. Het is een vrij eenvoudige auto, gewoon een keurig sedannetje met knakenplastic-interieur, maar wel een 210 pk sterke elektromotor. Op een volle lading haal je 220 km, alhoewel er nu ook een BYD e5 300 is, met een kilometrage dat je zelf mag raden.

Renault Zoe

28.592 exemplaren

De kleine stadsrakker van Renault wordt telkens volwassener. Toen de Zoe net uitkwam, werd de auto geroemd om zijn rijkwaliteiten (behoorlijk volwassen) en uiterlijk (lekker funky en origineel). Maar als volwaardige auto viel er voldoende te winnen op het gebied van actieradius, laadsnelheden en interieur-afwerking. Met de jaren is de Renault Zoe telkens beter geworden. De huidige Zoe is nét grondig gefacelift. Met name het interieur is ingrijpend verbeterd. Ook is de range beter en duurt het laden minder lang.

Nissan Leaf

41.170 exemplaren

Inmiddels is dit al een oudgediende. Als het gaat om de populairste elektrische auto aller tijden, dan voert de Leaf nu nog het klassement aan. De kans dat de Leaf ingehaald gaat worden dit jaar, is zeker aanwezig. Dat neemt niet weg dat de Leaf nog steeds een uitstekende aanbieding is. Het grote voordeel van de Nissan Leaf is dat het niet een typische elektrische auto. Met name de huidige generatie. Het is gewoon een vlotte, veilige en verstandige hatchback die toevallig ook nog eens elektrisch is.

BYD Yuan S2 EV

49.884 exemplaren

Stel, je wilt heel graag een elektrische BYD (wat staat voor Build Your Dreams, echt waar), maar je vindt de e5 sedan die op nummer 6 staat iets te bedaagd. Gelukkig hebben ze bij BYD meer opties. De BYD Yuan S2 EV is mateloos populair in China. De BYD Yuan S2 EV is gebaseerd op de gewone BYD Yuan, die met benzinemotoren leverbaar is. De EV heeft een 43,2 kWh accupakket. Op een volle accu kun je 305 km halen. Maar het grootste voordeel en de verklaring waarom het de op twee na meest populaire elektrische auto van dit moment is, komt door het vlotte uiterlijk. De auto ziet er overigens op de plaatjes groter uit dan in het echt. Voor de goede orde, het apparaat(je) is 4,32 meter lang.

BAIC BJEV Senova EU Series

58.013 exemplaren

De op een na meest populaire auto van dit moment komt wederom uit China, alhoewel er een Europees tintje aan zit. De EU260 en EU400 zijn gebaseerd op de Senova D50, een middenklasse sedan die leverbaar is met een 1.5 van Mitsubishi, al dan niet met een turbocompressor. De elektrische ‘EU’ wordt aangedreven door een 136 pk sterke elektromotor en heeft een actieradius van 200 km. Het Europese tintje aan deze auto? In technisch opzicht is deze auto gebaseerd op het platform van de Saab 9-3 uit 2002.

Tesla Model 3

147.429 exemplaren

Maar natuurlijk. Zoals bij elke wedstrijd, kan er maar één de winnaar zijn. Wij laten ons niet kennen, we gaan gewoon maar door. Eh, wacht. Terug naar de Model 3. Als het om populaire elektrische auto’s gaat, staat de Tesla Model 3 bovenaan. Het is een van de gamechangers van dit moment. Of het de PDA, Palmtop, HTC Smartphone, BlackBerry of iPhone onder de auto’s is, zal de tijd moeten uitwijzen. Maar dit is de elektrische auto die verreweg het meest in trek is. Het is de Model 3 die dit jaar de Nissan Leaf kan inhalen als het gaat om meest populaire elektrische auto aller tijden.