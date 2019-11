Dit Mercedes interieur zit niet in een Mercedes

Het komt wel heel erg bekend voor.

De Chinese autobouwers komen eraan, zoveel is duidelijk. Ondanks dat het succes in Europa uiterst bescheiden tot niet bestaand is te noemen, houden we er rekening mee. Op dit moment zijn de meeste fabrikanten zich in een raptempo aan het ontwikkelen en verbeteren.

Ook is c.q. was de vraag in het thuisland enorm. Nu de grootste stijgingen achter de rug lijken te zijn, zullen de fabrikanten kijken naar exportmarkten. Precies zoals we dat al eerder zagen met auto’s die gebouwd zijn in Japan en later Zuid-Korea.

Deze Denza X is daar een goed voorbeeld van. De Denza X is een joint venture tussen het Chinese BYD en het Duitse Daimler. Daimler is het moederbedrijf van Mercedes-Benz en dat proberen ze absoluut niet te verhullen. Aan de buitenkant gaat het nog wel. De Denza X is een keurige zij het ietwat generieke crossover. Om een idee te krijgen van hoe groot deze is: de totale lengte bedraagt 4,89 meter.

In technisch opzicht is de Denza X waanzinnig modern. De minst duurzame aandrijflijn is een 2.0 benzine motor met 192 pk gecombineerd met twee elektromotoren. De elektromotor op de vooras lever 150 pk, de elektromotor op de achteras 245 pk. Het systeemvermogen bedraagt zo’n 400 pk. De Denza X PHEV is daarmee niet alleen relatief schoon, maar ook snel: binnen vijf seconden zit je op de 100 km/u. De tweede optie is een geheel elektrische variant. Deze heeft alleen de 245 pk sterke motor op de achteras. Op een volle accu moet je 500 km kunnen halen.

Maar waar zit dan het Mercedes-Benz gehalte? Welnu, kijk even naar het interieur. Dat er wel vaker onderdelen geleend worden tussen merken in een concern, is logisch. In dit geval hebben ze bij BYD lekker uit de magazijnen van Daimler mogen shoppen, want het interieur van de zevenzitter lijkt sprekend op dat van de GLC en GLE. De lancering voor de BYD-Daimler Denza X staat gepland voor november 2019, leveringen starten begin volgend jaar.