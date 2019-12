Minister investeert fors in verkeersveiligheid

Kijk, dat is het betere nieuws.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen wil dat er flink geïnvesteerd wordt in een veiligere infrastructuur. Dat hoopt de minister samen met gemeentes en provincies voor elkaar te krijgen.

Dat doet ze door allereerst zélf fors te investeren. De Minister stelt namelijk een half miljard euro ter beschikking voor het veiliger maken van de infrastructuur. Ze hoopt dat de gemeentes en provincies haar voorbeeld volgen en gezamenlijk zelf óók een half miljard vrij maken om te investeren in een veiligere infrastructuur.

De Rijksoverheid meldt dat de Van Nieuwenhuizen vandaag met bestuurders van provincies en gemeenten om de tafel zit. Daarbij zal de minister de aanbieding doen om het bedrag wat nu geïnvesteerd wordt in verkeersveiligheid te verdubbelen. Van 2020 tot 2030 is de bedeling dat eer jaarlijks 50 miljoen euro geïnvesteerd wordt in verkeersveiligheid.

Alle investeringen worden gedaan volgens een integraal plan, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. In dat plan worden alle risicozones duidelijk in kaart gebracht. Denk aan slecht verlichte wegen, gevaarlijke kruispunten, fietspaden en onoverzichtelijke rotondes bijvoorbeeld. Dankzij de extra pecunia die beschikbaar zijn gesteld, moeten deze risicogebieden extra snel veilig gemaakt worden.

De reden dat de overheid extra gaat investeren in verkeersveiligheid is simpel: het is noodzakelijker dan ooit te voren. Jarenlang daalde het aantal verkeersslachtoffers op jaarbasis. Deze daling was al een tijdje aan het stagneren, maar in 2018 steeg het aantal doden zelfs. Alle reden voor het ministerie om met de provincies en gemeentes om de tafel te gaan zitten. Het grootste gedeelte van de ongelukken vindt namelijk plaats op gemeentelijke of provinciale wegen.

Fotocredit: @jobdebink via Autojunk.