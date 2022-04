Dít is de goedkoopste Chevrolet Camaro occasion op Marktplaats

Wat betaal je heden ten dage nog voor een goede Chevrolet Camaro occasion op Marktplaats? Niet veel, zo blijkt.

Een beetje van elkaar afkijken in de autowereld is niet enkel uitbesteed aan de Duitse drie. Het lijkt ook niet geheel toevallig dat zowel Ford als Dodge als Chevrolet halverwege de jaren ’00 met een soort retro-versie kwamen van respectievelijk de Mustang, Challenger en Camaro. Gaaf ontworpen auto’s door de hoekige vormen van vroeger een beetje naar toen te vertalen en dus gelijk erg vergelijkbare auto’s.

V8

Als speerpunt van alle drie de auto’s natuurlijk dat de topversie een heerlijke V8 voorin kreeg. In het geval van de Camaro de LS3 V8 van General Motors. We richten ons vandaag even op die Camaro, als het aan ondergetekende ligt de gaafste van de drie en tegelijkertijd de auto in het drietal die als laatste op de markt kwam. Hij zag er goed uit, kwam met voldoende leuke motoren en dus voldoende rijplezier en werd ook nog eens onsterfelijk door een rol in de toen nieuwste Transformers-film als het goede oude karakter Bumblebee. Het maakte de geel/zwarte kleurstelling gelijk weer helemaal datgene wat je moet hebben op een Camaro.

Goedkoopste Chevrolet Camaro occasion op Marktplaats

Het zette ons aan het denken: hoe duur is zo’n Camaro nou eigenlijk nog? Gelukkig vonden wij eentje op Marktplaats die nog aardig te betalen is. Van het bouwjaar waarin het design het beste was én in die Bumblebee-kleurstelling. En dat voor slechts 5.800 euro! Er zijn wel een paar nadelen.

Verkeerde motor

Het eerste nadeeltje is dat deze net-geen-zesduizend euro kostende Chevrolet Camaro occasion op Marktplaats de verkeerde motor heeft. De LS3 is namelijk niet aanwezig in deze unit. Goed, de instap-V6 met meer dan 300 pk rekenen we ook goed. Helaas is ook die niet te vinden voorin deze Camaro. Was er dan nog een motor? Nee. Zijn we nu op een soort 1 april-manier nog steeds aan het doen alsof dit een Camaro is, terwijl de oplettende kijker al lang doorheeft dat er iets niet in de haak is? Ja.

E-Z-Go

Tada! Het is een E-Z-Go golfkar die moet lijken op een Chevrolet Camaro occasion, gevonden op Marktplaats. Perfect voor 1 april, al staat ‘ie wel serieus te koop. Het gaat om een elektrisch karretje uit 2020 met slechts 125 km op de teller. Is dat veel? Wij hebben weinig verstand van golfkarren. Er zijn echter meer versies van de E-Z-Go Camaro en als we die versies mogen geloven, kan het ding zo’n 33 kilometer per uur. Je kunt er helemaal de blits mee maken op de golfbaan. En dat voor 5.800 euro. Kopen doe je op de advertentie van de goedkoopste Chevrolet Camaro occasion op Marktplaats.