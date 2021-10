Gewicht Tesla modellen gaat ernstig omhoog

Het gewicht van Tesla modellen zal ernstig stijgen, waarschijnlijk.

Elektrische auto’s hebben zo hun eigen set voor- en nadelen ten opzichte van een auto met benzinemotor. Heel rationeel bezien is het op alle vlakken beter. Het is stiller, er is meer koppel bij lage toeren en een elektromotor heeft een véél hoger rendement.

Bij een verbrandingsmotor ben je voornamelijk benzine aan het omzettten in warmte en veel kabaal. Dat is helemaal niet efficient. Een diesel heeft al een hoger rendement (t.o.v. benzine), maar ook bij lange na niet zo goed als bij een EV. Toch is er een heel groot nadeel: het gewicht. De energiedichtheid is namelijk zo’n 16 (ongeveer) keer slechter dan bij benzine.

Gewicht Tesla modellen

Dus waar je met een kleine tank tussen de 50 en 100 liter een prima actieradius hebt met een conventionele auto, is dat met een EV anders. Daarbij ligt het gewicht extreem hoog, terwijl de range alsnog niet echt denderend is. Zo weegt een Honda e maar liefst 1.500 kilogram. Ja, 1.500. Een compacte crossover als de ID3 (77 kWh) weegt meer dan 2.000 kilogram en de sportieve GTX zelfs 2.150 kg.

De enige auto’s die relatief licht waren voor hun ‘soort’ waren Tesla’s. Een Tesla Model 3 Long Range met 441 pk en een range van meer dan 600 km, weegt ongeveer 1.850 kg op kenteken. Dat is 200 kg lichter dan een vergelijkbare BMW i4. De Model S in Long Range uitvoering weegt zo’n 2.050 kg. Dat is 200 kg lichter dan een veel krappere Audi e-tron GT, bijvoorbeeld.

Maar die tijden zijn dus voorbij, aldus Tesla. Naast hun uiterst positieve kwartaalcijfers is er meer nieuws. Zo zijn er nieuwe accu’s aangekondigd voor de Long Range-modellen. Dat worden zogenaamde LFP-accu’s (Lithium Iron Phosphate). Op dit moment worden nog accu’s gebruikt met een combinatie van nikkel, cobalt en aluminium.

Winstmarge

Insiders zeggen dat Tesla dit doet om hun winstmarge te vergroten, zonder dat ze de prijzen dan hoeven te verhogen. Tesla heeft weleens kritiek gehad op het plotseling verhogen van de prijzen van hun auto’s. Niet dat de verkoopcijfers daar echt onder leden, overigens. Overigens zijn er al Tesla’s met deze accu’s, die worden gebouwd in China, waar men geen voorstander is van nikkel-cobalt-aluminium-accu’s.

Het grootste probleem van de nieuwe accu’s is de energiedichtheid. Die is namelijk minder goed voor elkaar. Dit houdt in dat de Tesla modellen flink zwaarder zullen worden. Althans, als Tesla de actieradius gelijk wilt houden. Nog een nadeel van de nieuwe accupakketten is dat deze veel gevoeliger zijn voor temperatuurverschillen. Op een koude dag wordt de range dus beduidend slechter. Volgens Tesla is dit gewoon de richting waarin de autoindustrie gaat qua accupakketten, dus ook Tesla. Overigens is het in de wandelgangen bekend dat Tesla met compleet andere accupakketten op de proppen gaat komen, maar die komen dus wellicht niet op tijd.

Via: CNBC.