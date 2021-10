10.35 liter blok is compleet nieuw zonder turbo’s

Ja, je leest het goed. Een 10.35 liter blok zonder turbo of supercharger. Die kun je later nog erop schroeven, uiteraard. Waar wil jij het in monteren?

Nu verbrandingsmotoren uit de gratie raken en elektromotoren het gaan over nemen, is er nog iets dat speelt. De verbrandingsmotoren die er wél zijn, zijn niet altijd even denderend. Van een direct ingespoten viercilinder turbomotor met OPF (en soft limited…) gaat je bloed nu niet echt sneller stromen, nietwaar? Sterk en zuinig: ja! Loopt het mooi en klinkt het geweldig? Neuh. Vaak niet.

Wat je wil is een motor die zijn vermogen uit cilinderinhoud haalt. Hubraum, zoals de Duitsers het zo mooi kunnen zeggen. Nu worden die motoren wel gebouwd, maar nauwelijks geleverd in auto’s. In veel gevallen voldoen de motoren namelijk (nog) niet aan geldende emissie-eisen. Maar deze motoren koop je dan meestal ook voor andere redenen. Denk aan competitie-doeleinden, bijvoorbeeld.

10.35 liter blok

Deze Chevrolet crate-engine (vrij vertaald: ‘motor uit krat’) is zo’n blok. Het is de compleet nieuwe ZZ632/1000. Dat 632 staat voor het slagvolume in cubic inches. Dat is 10,35 liter. 10,35! Het blok is van gietijzer gemaakt, dus da’s lekker sterk. De krukas is van gesmeed staal, evenals de drijfstangen. De kop (eigenlijk 2 natuurlijk) is van aluminium. De zuigers zijn van gesmeed aluminium en het inlaatspruitstuk is CNC-gefreesd.

De power die het 10.35 liter blok eruit perst is bijzonder indrukwekkend. Het vermogen bedraagt namelijk 1.018 pk bij 6.600 toeren. Het koppel is 1.118 Nm bij 5.600 toeren. Maximaal kan de motor alsnog 7.000 toeren draaien. De ZZ632 motor is de grootste en sterkste motor die General Motors bouwt.

De motor is ook meteen de maatstaf in zijn klasse. De motor is sterker dan de Hellaphant-motor van Dodge. Ook is de ZZ632 sterker dan de Megazilla van Ford. Dat is een 7.3 Twin Turbo, en op deze kunnen GM V8 kun je nog een supercharger of wat turbo’s monteren voor nóg meer vermogen.

Compact

Ondanks dat 10.35 liter veel groter klinkt dan de 1.4T die jij in je auto hebt liggen, is de motor niet bijzonder groot. Natuurlijk is de V8 groter dan een viercilinder, maar de setup van het blok is vrij eenvoudig. Geen vier bovenliggende nokkenassen of 32 kleppen. Gewoon een centrale nokkenas én twee kleppen per cilinder. Hierdoor kan het blok vrij compact gemaakt worden.

Dan rest nu nog de vraag: waar leg jij de motor in? Reken er maar op dat we ‘m tegen gaan komen in COPO Camaro’s in de dragscene. Maar wellicht is het ook de ideale motor voor een ’96 Chevy Impala SS. Laat het weten, in de comments.