Giannis Antetokounmpo gooit schaduw op de McLaren F1

De boomlange Giannis Antetokounmpo kan letterlijk schaduw werpen op de lage F1, maar deed het per ongeluk figuurlijk. Hij had de F1 ietsje lager ingeschat dan veel gekke autoverzamelaars.

Het moest het jaar worden van Giannis Antetokounmpo in de NBA dit jaar. De Griekse basketballer met Nigeriaanse roots werd vorig jaar al benoemd tot Most Valuable Player van de meest vooraanstaande basketbalcompetitie ter wereld. Echter werd het team van Giannis al vroeg in de playoffs om het kampioenschap uitgeschakeld. Dat moest dit jaar dus anders.

En inderdaad, Giannis en zijn Milwaukee Bucks begonnen op indrukwekkende wijze aan het seizoen. Maar helaas, net als de F1 en bijna alle andere sporten, is de NBA gezwicht voor het coronavirus. Nadat twee spelers van de Utah Jazz positief testten voor PED’s het virus, zette Commissioner Adam Silver de hele competitie stop. Of het dit jaar überhaupt nog komt tot wedstrijden om de titel, is inmiddels hoogst onzeker.

Dus is het ook voor de NBA talking heads zaak om te zoeken naar content in de marge. Gelukkig was daar nog een bezoekje van Giannis, zijn twee broers (ook NBA spelers) en matties aan Jay Leno. Een aantal weken geleden, toen dat nog kon, gingen de lange lijzen langs bij de fameuze garage van de kleine autominnende TV-host. Hilariteit gegarandeerd, bijvoorbeeld als men plaats probeert te nemen in een Lamborghini. Zelfs in een Espada is dat vrij lastig als je ruim twee meter lang bent. Zo heb ik ook nog een foto van @willeme in mijn 944, maar ik heb hem gezworen deze nooit op internet te zetten. Dus bij deze .

Enfin, de echte hilariteit volgt als het gezelschap oog in oog staat met een zwarte McLaren F1. Jay vraagt de broeders van deels dezelfde en deels andere moeders hoeveel ze denken dat die auto waard is. De meesten denken toch aan bedrag van twee à drie ton. Als Leno vertelt dat de laatste voor bijna 20 miljoen van eigenaar verwisselde, is de verbazing compleet. Daar moet zelfs Giannis toch bijna een jaar voor ballen. Het filmpje check je hieronder. Zegt het iets over de Macca dat deze olijke boys de waarde er niet van inzien?