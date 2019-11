Jay Leno maakt een ware sleeper van zijn klassieker

Als de Amerikaan iets doet, doet 'ie het goed.

Voor wie Jay Leno niet kent: ga naar Youtube en toets in ‘Jay Leno’s Garage’. Jay Leno was jarenlang bekend als presentator van The Tonight Show with Jay Leno, waarmee hij van 1992 tot 2009 een van de meest populaire Amerikaanse televisiepersoonlijkheden is. De beste man heeft daar dusdanig veel geld mee verdiend dat hij gedaan heeft wat alle petrolheads willen doen: een flinke collectie auto’s er op na houden.

Het leuke is bij de collectie van Jay Leno, dat hij van alles door elkaar heeft. Van Abarth tot McLaren en alles wat daar tussenin zit. Een van de meer obscure auto’s in zijn collectie was een Ford Bronco uit 1968. De auto kreeg hij destijds als cadeau van zijn conculega Craig Ferguson. Het was voornamelijk als grap bedoeld, de Bronco bevond zich namelijk in erbarmelijke staat.

Omdat Leno ook wel humor heeft, had hij de auto jarenlang tussen zijn zeldzame pareltjes staan. Maar op een gegeven moment is zo’n grap wel gemaakt. Wat moet je dan doen? Simpel, je geeft ‘m aan de specialisten van LGE-CTS Motorsports. Dit bedrijf doet aan zowel schaeerherstel als het aanpassen van terreinauto’s. Met de Bronco konden ze het allebei doen.

Het bedrijf uit Californië begon zoals gewoonlijk helemaal vanaf niets. De Bronco werd gedemonteerd en elk onderdeel werd vervangen door een nieuw en verbeterd onderdeel. Kortom, een typische restomod. Het mooie daaraan is dat de auto zijn klassieke uitstraling behoudt, beter dan dit exemplaar. Ja, hij zit er veel te schoon uit, maar wel klassiek. Dat geldt overigens niet voor de motor. De originele motor bleek niet meer te redden. Gelukkig was Ford Performance daar om te helpen. Zij leverden de motor uit de nieuwe Shelby GT500. Dus ja, Jay Leno heeft nu een klassieke Bronco met 750 pk onder de kap.

