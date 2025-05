Gidsland Amerika geeft opnieuw het goede voorbeeld

En opnieuw geeft gidsland Amerika het goede voorbeeld.

Nederland profileert zich graag als een gidsland, maar eigenlijk zijn we dat al niet meer sinds 1999. Destijds liep de economie op volle toeren en hadden we alle sociale issues feitelijk opgelost. Mensen mochten cannabis roken, koppels van gelijke sekse mochten trouwen, mensen die het hadden over ras waren losers. De gedachten waren vrij. Kortom, alles was eigenlijk pais en vree. Nederland was het land van melk en honing, een liberale heilstaat. Helaas zijn al die reeds lang opgeloste zaken, de afgelopen jaren opeens weer tot issues gebombardeerd en is de gedachtenpolitie terug van weggeweest. Tevens hobbelen we (waarschijnlijk mede hierdoor) ook economisch achter Amerika en China aan.

Aan de andere kant van de plas, hebben ze het duidelijk beter voor elkaar. In de Staat Iowa bijvoorbeeld heeft House Bill 645 een meerderheid gehaald in de State Senate. Deze wet verbiedt inwoners klachten in te dienen over het geluidsniveau van circuits. Dus niet een huis kopen naast een racebaan en daarna klagen over de mensen die lol beleven op de plek die daarvoor bedoeld is. Geen geluidsdagen en andersoortige nonsens waar Assen en Zandvoort mee te maken hebben. Gewoon keihard verboden dat ge-Karen.

Nu zal je wellicht denken, Iowa, is dat een Amerikaanse Staat? Europeanen maken graag grappen over Amerikanen die denken dat Denemarken de hoofdstad van Amsterdam is. Doch vaak weten ‘wij’ ook niks over ‘Murica. Stukje trivia op zaterdag: Iowa is qua grootte ongeveer de middelste Amerikaanse Staat. De hoofdstad is Des Moines en de staat ligt in Fly Over Country, zoals de snobs van de liberale kuststaten het noemen.

Het bekendste circuit in de Staat is de Iowa Speedway, die ook dit jaar weer zal worden bezocht door zowel het NASCAR als IndyCar kampioenschap. Een ander geasfalteerd circuit in de Staat heet de Hawkeye Downs, een gave naam voor een racebaan. Maar de wet zal vooral goed nieuws zijn voor de vele, vele dirt tracks die de Staat rijk is. Onder andere Hamilton County Speedway, Boone Speedway, Knoxville Raceway, Winneshiek Raceway, Stuart International Speedway, Maquoketa Speedway en Mason City Motor Speedway. Iowa is geen slechte Staat om te wonen voor het betere benzinehoofd dus, kennelijk.

Moeten wij hier een voorbeeld aan nemen? Ga jij verhuizen naar Iowa? Laat het weten, in de comments!