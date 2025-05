Volkswagen ID Buzz wordt teruggeroepen omdat achterbank te ruim is

De Volkswagen ID Buzz moet terug naar de dealer. De reden waarom is wel heel bijzonder…

Terugroepacties zijn dagelijkse kost voor fabrikanten dezer dagen. Soms betreffen ze de hele wereld, soms alleen een bepaalde regio. De Volkswagen ID. Buzz moet zo bijvoorbeeld in Europa terug naar de dealer omdat de voorwielophanging kan afbreken. Maar ja, dat is niet heel spannend. Spannender is de reden waarom de ID. Buzz ook in Amerika naar de dealer terug moet.

De National Highway Traffic and Safety Administration heeft namelijk bepaald, dat de achterbank van de lange ID. Buzz te ruim is. Het gaat niet om de tweede, maar om de derde zitrij. Volkswagen maakt er geen geheim van dat deze zitrij bedoeld is voor twee mensen. Vandaar ook dat er veiligheidsgordels en hoofdsteunen voor twee inzittenden zijn aangebracht. Echter in al haar wijsheid heeft de NHTSA geoordeeld dat de bank stiekem te makkelijk ruimte biedt voor drie personen.

Zoals dat gaat in de wereld anno 2025, wordt de verantwoordelijkheid om niet iets te doen wat niet de bedoeling is niet overgelaten aan private burgers, doch opgedrongen van hogerhand. In dit geval wordt Volkswagen zodoende gedwongen de auto’s aan te passen. Omdat kopers hun product zouden kunnen gebruiken op een manier die tot letsel leidt. Big nannystate is watching you. Alle makers van blokfluiten #americanpie #iykyk zullen hun hart vasthouden.

Volkswagen heeft beterschap beloofd betreffende hun veruit gaafste courante model. Bijna 5.700 ID. Buzzen zullen bij de dealer gratis worden voorzien van aanpassingen aan de achterbank die het voor een derde persoon oncomfortabel maken plaats te nemen. De vraag die opdoemt is of eigenaren verplicht zijn deze wijzigingen aan te laten brengen. Dan doen de regelgevers in Iowa het toch een stuk beter. Maar goed, de overheid giveth en de overheid taketh away. Zelfs in Trumpmenië dus. Waarvan akte.