Golf R 20 Years pakt een héél specifiek ‘Ringrecord

De Golf R 20 Years is NIET de snelste hot hatch op de Nordschleife, maar toch heeft Volkswagen een recordtijd neergezet.

BMW M bestaat dit jaar 50 jaar, AMG bestaat 55 jaar, maar ook Volkswagen heeft dit jaar wat te vieren. Het is namelijk 20 jaar geleden dat de Golf R32 het levenslicht zag. Dit heugelijke feit viert Volkswagen met de Golf R 20 Years.

Deze speciale Golf werd in mei al onthuld, alleen verklapte Volkswagen toen nog niet hoe snel deze hot hatch precies was. We wisten alleen dat de Golf R 20 Years 333 pk had, 13 meer dan de normale Golf R.

Nu weten we ook welke prestaties daar bij horen: een acceleratie van 0-100 km/u in 4,6 seconden en een (begrensde) topsnelheid van 270 km/u. Indrukwekkend, maar deze cijfers zijn identiek aan die van de standaard Golf R.

De Golf R 20 Years heeft nog wel wat extra’s, maar die zijn optioneel ook op de reguliere Golf R te bestellen. Denk daarbij aan de dakspoiler en het uitlaatsysteem van Akrapovic. De verschillen zijn dus niet spectaculair.

Desondanks is de 20 Years wél sneller op de Nordschleife. WTCC-coureur Benny Leuchter heeft namelijk een tijd van 7:47.31 geklokt. Dat is 4 seconden sneller dan de standaard Golf R.

Volkswagen meldt trots dat dit de snelste Volkswagen R ooit is op de Nordschleife. Dat klinkt leuk, maar dit is natuurlijk wel een heel specifiek record. Zo lusten we er nog wel een paar.

De Golf R is dus niet de snelste Volkswagen ooit op de Nordschleife. Sterker nog: het is niet eens de snelste Golf op de ‘Ring. De Golf GTI Clubsport S (van de vorige generatie nota bene) was sneller, met een tijd van 7:47.19. Die tijd was neergezet door dezelfde coureur, dus daar lag het niet aan.

Voor ons als Nederlanders maakt het trouwens allemaal toch niet uit. De 20 Years is bij ons namelijk niet leverbaar, dus de keuze is snel gemaakt. Een normale Golf R is gelukkig ook snel zat. Dan maar geen 13 pk extra.