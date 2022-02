‘Giovinazzi vervangt Mazepin bij Haas voor komend seizoen’

Geen verrassing, maar wel nieuws. Giovinazzi vervangt Mazepin, volgens ingewijden.

Het zal je niet ontgaan zijn dat Rusland afgelopen week Oekraïne is binnengevallen. Putin vindt dat het nog bij Rusland hoort, dus annexeert hij zo af en toe een stukje land. Opvallend, voor een land dat qua oppervlakte het grootste ter wereld is. Dit gaat niet gepaard zonder gevolgen.

Uiteraard is het menselijk leed verreweg het ergste, laat dat voorop staan. Er zijn daarnaast nog meer gevolgen. Zo wordt de prijs van energie veel hoger, omdat in Europa men te lang afhankelijk was van Russisch gas. In diverse sporten zijn er ook gevolgen. Russische volleyballers mogen niet meer naar het WK in Nederland, Roman Abramovitch doet een stapje terug bij Chelsea en de GP van Rusland in Sochi is gecanceld.

Uralkali

Dat is niet de enige F1-gebeurtenis, ook alle sponsoren zijn verwijderd van de auto van het Haas F1-team. Haas was sinds vorig jaar gezwicht voor Russisch geld. Uralkali (een kunstmestproducent, no shit) stond samen met de Russische driekleur te pronken op de Amerikaanse F1-auto. Uralkali is mede eigendom van Dmitry Mazepin, de papa van Nikita.

Maar het gaat nog een stap verder dan dat, als wij Scuderia Fans mogen geloven. Want volgens hen vervang Giovinazzi Mazepin bij Haas voor het komende seizoen. Daar zit een logica achter. Als Uralkali niet op de auto staat en de geldkraan dichtgaat, dan heb je Mazepin ook niet nodig. Nikita is niet het grootste talent van de F1. Als hij niet nuttig is voor het geld, is hij niet nuttig.

Giovinazzi vervangt Mazepin

In principe staat Pietro Fittipaldi klaar als reservecoureur. Hij heeft in 2020 twee Grand Prix’ gereden ter vervanging van Romain Grosjean. Echter, de 25-jarige Fittipaldi is niet de gedroomde vervanger Mazepin. Dat is namelijk Antonio Giovinazzi.

Giovinazzi reed vorig jaar een ijzersterk seizoen. De Italiaan liet geweldige acties zien op de baan. Helaas ging dat niet gepaard met de nodige punten, mede omdat de Alfa Romeo C41 niet snel genoeg was. Hij rijdt nu Formule E en is nog altijd verbonden aan Ferrari. Haas is ook verbonden aan Ferrari, zo gebruiken ze bijvoorbeeld Ferrari-motoren.

Het lijkt een vrij logisch scenario. We willen wel een slag om de arm houden dat niets nog officieel is. Ook is Scuderia Fans nog de enige grote bron die het meldt. Als er een update is, zullen we deze in dit artikel plaatsen.