Haas F1 gooit schaduw op Nikita Mazepin

Haas F1 geeft Nikita Mazepin nog even een trapje na.

Het kan soms gek lopen in de Formule 1. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat Vladimir Putin hoogst persoonlijk de carrière van Mick Schumacher in gevaar bracht dit jaar. De oorlogswoede van de Russische leider zorgt namelijk voor extreem veel leed, maar ook voor het feit dat Nikita Mazepin dit jaar geen zitje meer in de koningsklasse heeft. De controversiële coureur en zijn sponsorgeld van Uralkali werden namelijk gecancelled door zijn team.

Dat betekende dat Kevin Magnussen opeens (weer) een LL Cool Jesque comeback maakte in de Formule 1. De carrière van de Deen begint daarmee steeds meer te lijken op die van Jos Verstappen, die ironisch genoeg zelf ooit Kevins vader Jan verving bij Stewart Grand Prix. Het betekende echter ook dat Schumacher opeens een nieuwe teammaat naast zich wist. Dat blijkt een beetje een dubbelzijdig zwaard te zijn. Met Mazepin naast zich zag Mick er sowieso uit als een held, maar had hij niet echt een nuttige benchmark. Met Magnussen naast zich heeft Schumacher wel een known quantity met ervaring naast zich in de pit. Echter, een jaartje afgedroogd worden door de veteraan zou een forse deuk in Micks prille F1 carrière betekenen.

Het verdict van hoe dit uitpakt, is nog niet gevallen. Ondanks een pauze van een jaar waarin Magnussen zich bezig hield met racen in Amerika, is K-Mag zijn jonge teamgenoot in de eerste seizoenshelft sec genomen eenvoudig de baas geweest. De kille cijfers zijn een 9-2 in het kwalificatieduel en 22 versus 12 behaalde puntjes. Doch Schumacher is de laatste races bezig met een voorzichtige opmars. In Silverstone waren er voor het eerst punten, in Oostenrijk was er zelfs een zesde plaats. Bovendien had MSC junior een net iets betere rees pees dan K-Mag in deze twee races.

Komt ‘de zoon van‘ er dan toch doorheen? Historisch gezien zou dat niet eens zo gek zijn. In de F3 én in de F2 kwamen de echte goede resultaten ook pas na anderhalf jaar ervaring in de respectievelijke opstapklasses. Ook Haas F1 teambaas Günther Steiner denkt dat Schumacher het nog kan gaan maken in de F1. Daarbij gooit hij tegenover Formel1.de meteen nog maar even wat schaduw op Nikita Mazepin:

Vorig jaar was Schumacher duidelijk de betere coureurs bij ons. Dit jaar was hij in het begin duidelijk de mindere. Ik denk dat dat moeilijk voor hem was. Het beïnvloedt hoe de coureur rijdt, hoeveel druk hij voelt. Dat moest Mick leren. Günther Steiner, Italiaan

Der Günther denkt verder dat Max Verstappen ook mee heeft geholpen aan de ontwikkeling van Mick:

Ik was niet bezorgd over het gevecht van Mick met Max op Silverstone. Ik heb alleen maar bij mezelf gedacht ‘hopelijk rijdt hij de punten naar huis’. Een coureur afremmen op zo’n moment zou ik nooit doen. Ook al niet omdat ik weet, dat je van dergelijke gevechten alleen maar leert, zelfs als het niet zo bewust is in het moment. Je leert automatisch dingen bij als je met een Max Verstappen vecht. Als ik hem afgeremd had, zou dat niks meer met racen te maken hebben. Günther Steiner, racer pur sang

Waarvan akte. Komt Mick Schumacher dan toch nog ooit bij Ferrari terecht? Laat het weten, in de comments!