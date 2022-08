Koop deze fabrieksnieuwe Mazda MX-5 met 9.000 km

De Mazda MX-5 is een (soort van) levende legende. Dit fabrieksnieuwe exemplaar van de eerste generatie, staat nu te koop met nog maar 9.000 kilometer achter de rug.

De Mazda MX-5 was een absoluut schot in de roos toen deze eind jaren ’80 werd voorgesteld aan het publiek. Achteraf gezien was het allemaal heel logisch en verklaarbaar dat de auto ook een verkoopsucces werd. Doch als dat in die tijd voor iedereen duidelijk was geweest, dan hadden andere fabrikanten ook wel zo’n roadster(tje) gemaakt.

In plaats daarvan waren al dit soort auto’s van de markt verdwenen. De tweezits roadsters van handzaam formaat, waren altijd het domein van de Britse merk. Maar ja, die Britse merken gingen altijd maar failliet enzo. Dus op een gegeven moment werd de spoeling dun. Daarbij: hetgeen wat overbleef was niet altijd even betrouwbaar, om het zo maar te omschrijven. Niet zoals de gemiddelde Japanner uit de jaren ’80 en jaren ’90 in ieder geval. Naast de Britten had je nog wel de Alfa Romeo Spider. Maar geheel in stijl hadden de Italianen al geen echt nieuw model meer gelanceerd sinds de tijd van The Graduate.

De MX-5 vulde dus een niche die door de meesten verlaten was én was als extra bonus gewoon ‘enthousiast’ te berijden zonder dat het allemaal stuk ging. Dat laatste kon ook gewoon op het circuit. Met achterwielaandrijving, een gering gewicht en een overzichtelijke prijs, kon je altijd wel een paar gelijkgestemden vinden om er een heuse Cup van te maken. Een ster was geboren. De fans waren soms bijna zo rabiaat als die van Tesla. Of nou ja…Dat kan niet, maar het kwam enigszins in de buurt.

Misschien omdat ‘ie zo betrouwbaar is, misschien omdat er zoveel gebouwd zijn, of misschien omdat er zoveel ernstig de grond in getuned zijn, is de MX-5 nóg geen klassieker. Maar die tijd begint nu toch te komen. Mocht jij nu een enorme fan zijn van een MX-5 van het eerste type (de NA), moet je misschien maar deze unit kopen. Hij staat te koop voor een prijs van 34.950 Euro. Geen mals bedrag…wel een uniek aanbod. Of koop jij liever een echte nieuwe voor dat geld?