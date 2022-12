Eindelijk! Een verbeterde Alfa Giulia!

Het was even wachten op een verbeterde Alfa Giulia, maar hier is ‘ie dan!

De Alfa Romeo Giulia is vooralsnog niet het succes dat men verwacht had. Ondanks dat de auto alles goed doet, is het zo’n gevalletje ‘too little, too late‘ van Alfa Romeo. Er is geen stationwagon, infotainment is wat verouderd, er zijn geen PHEV’s en het interieur is wat krap. Het is een geweldige goede concurrent voor de BMW 3 Serie van de F30-generatie. Het probleem is dat de BMW inmiddels al op de G20-generatie zit. De facelift welteverstaan.

Daardoor is het ook een tikkeltje zuinig gesteld met de aanwas van occasions. En dan zien we iets opmerkelijks. Er zijn een hoop mensen in de markt voor een gebruikte Giulia. Kijk, crossovers met een PHEV-aandrijflijn zijn nieuw hartstikke interessant, maar niemand wil gebruikt een minimale motor met een hoog gewicht en een zwaard van Damocles in de vorm van een eventuele accu-vervanging. Maar een lichte achterwielaangedreven sportsedan met benzinemotor: dat lust de occasion-koper wel!

Verbeterde Alfa Giulia

De bescheiden aantallen qua nieuw verkochte auto’s zorgen er ook voor dat tuners zich er niet mee bezig houden. Links en rechts kun je bij wat bedrijven terecht. Maar, het is niet meer zoals vroeger dat je het complete Autodelta of Novitec-accessoire boekje kon bestellen. Dat kon bij de159 nog wel. Je bent dus op jezelf aangewezen.

Op de Essen Motorshow kwamen we dit pareltje tegen. En ja, net als alle andere showauto’s staat ‘ie te laag. Dat is toch een beetje een dingetje met showauto’s. Het ziet er gaaf uit, maar de auto verliest wel zijn functionaliteit erdoor. Gelukkig is het in 9 van de 10 gevallen een airride-systeem dat je vrij eenvoudig op de gewenste hoogte kunt zetten.

Geen echte Q

Ondanks de heftige looks is de auto op de afbeeldingen gewoon een 2-liter benzine, zij het gekieteld tot iets meer dan 300 pk. De 2.0 viercilinder met 200 pk en 280 pk zijn identiek en beide kun je tot 310 pk chippen. De kleur Rosse Competizione, is geweldig. de velgen lijken op de Teledials. De vier uitlaten zijn ietwat optimistisch voor 300 pk, maar ja, een Golf R of Audi S1 hadden ook al.

De eigenaar is wel flink los gegaan, want er zit een nieuw interieur in met de koolstofvezel sportkuipen van de Quadrifoglio. In tegenstelling tot de echte Q, is deze uitgevoerd in pindakaas-leder. Ondanks dat Alfa Romeo een stijlvol merk is, kun je niet echt interieurkleuren uitkiezen bij de Quadrifoglio, alleen wat kleuren van de stiksels.

Dus in dat opzicht is achteraf aanpassen ‘meer beter’ dan affabriek, wat sowieso het motto is hier op de Essen Motor Show. Je moet je alleen niet afvragen wat al deze modificaties gekocht hebben, waarschijnlijk heb je daar ook een jong gebruikte echte Quadrifoglio voor. Maar ja, zo moet je niet denken. Ook een Quadrifoglio kun je aanpassen…

Meer lezen? Dit zijn de 13 gaafste moderne Alfa Romeo’s!