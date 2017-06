Giulia weet harten van Amerikanen niet te veroveren

Niet overal op de wereld blijkt de Italiaanse sedan een succes.

De Giulia moe(s)t samen met de Stelvio (rijtest) dé verkooptopper van Alfa Romeo worden. De Italianen doen het niet onaardig in ons land met de Giulia en ook in China verkoopt het model. In de Verenigde Staten is er echter nog werk aan de winkel. De Amerikanen voelen weinig emozione voor de D-segmenter als we een blik werpen op de verkoopcijfers.

Tot en met mei 2017 wist Alfa 2.482 Giulia’s te slijten in het land van The Donald. De Giulia is in Amerika enkel verkrijgbaar met benzinemotoren, inclusief de 510 pk sterke Quadrifoglio (rijtest). Daarmee loopt Alfa mijlenver achter op de concurrentie. Ter vergelijking: Audi wist tot nu toe 15.379 exemplaren van de A4 te verkopen, BMW 22.584 stuks van de 3-serie, Mercedes 35.436 exemplaren van de C-klasse, Jaguar 4.528 XE’s, Lexus 10.225 IS’en en Cadillac 6.024 exemplaren van de ATS.

Wellicht dat de Amerikanen zitten te wachten op de Stelvio. De eerste SUV van Alfa Romeo beleefde zijn debuut op Amerikaanse bodem tijdens de New York Autoshow, afgelopen april. In Nederland wordt de Alfa inmiddels geleverd aan klanten. Amerikanen moeten nog even geduld hebben. De Stelvio arriveert dit najaar bij de Amerikaanse dealers. Of dit model wél een succes gaat zijn voor Alfa Romeo in de USA is afwachten. (via GoodCarBadCar)